华润电力去年净利增长9%远逊市场预期 受累资产减值损失

路透香港3月21日 - 中国主要发电商--华润电力(0836.HK)周一公布，去年净利按年增长9%，远逊于市场预期，因受累于资产减值损失。

据载于联交所的声明显示，公司于2015年1-12月净利为100.25亿港元，上年同期则为92.15亿港元，而汤森路透综合17名分析师预测去年净利132.71亿港元。

华润电力表示，去年国内煤炭市场价格持续下降，集团加速对旗下部分煤炭资产的关停处置并计提减值损失，加上对部分报废电力资产亦计提了减值，对集团净利影响约40.33亿港元。

“如不含上述计提的减值损失，集团去年净利约为140.58亿港元。”公司宣布派发末期股息每股0.75港元，全年派息0.85港元，年度每股基本盈利2.1港元，派息比率维持在40%。

去年营业额714.36亿港元，按年增长1.2%。旗下火电厂及风电场的平均利用小时分别为4,989及1,988，总售电量按年升8.2%，燃煤电厂上网电价下调约4.8%，单位燃料成本下降21.4%。煤矿开采业务亏损41亿港元。

展望今年，华润电力表示，预计社会用电增速不会出现大幅提高，电力需求较为疲软，电力供应较为充足；煤炭市场总量宽松、结构性过剩的态势将会持续，煤炭价格仍将保持低位震荡走势，今年初国内燃煤电厂标杆上网电价进一步下调，将令公司相关附属电厂电价平均下调约7.7%，对盈利造成一定程度的影响。

尽管如此，华润电力将继续加大装机容量，预计2016年的资本开支约230亿港元，较2015年的173亿港元高出33%，其中约38亿港元用于已运营燃煤机组的技术改造，约66亿港元于燃煤机组建设，约120亿港元于风电场、光伏电站及水电站的建设。

公司表示，未来目标是每年投产1,000-1,500兆瓦的可再生能源项目；预计于2016-18年末的运营权益装机容量将分别达到36,600兆瓦、38,900兆瓦及43,500兆瓦，2015年末则为34,731兆瓦。

截至去年底，华润电力的净负债对股东权益比率约113.5%，上年末则为129.1%。（完）

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