中国中车赢得13亿美元芝加哥轨道客车合同

路透上海3月10日 - 芝加哥运输管理局(CTA)宣布，中国中车(CRRC)(601766.SS)(1766.HK)获得总价值13.1亿美元的轨道客车生产合同。

CTA周三称，已给予CRRC旗下中国南车四方美国公司生产846辆轨道客车的订单，后者在竞标中报价最低。CTA没有透露其它的竞标方。

周四未能联系到该公司就此置评。CRRC是由中国国内的北车集团和南车集团合并而成。2014年北车集团曾赢得波士顿地铁项目，项目金额达5.67亿美元。

CTA表示，芝加哥方面将首先下达一个400辆客车的基础订单，并有权选择在未来几年是否采购余下的客车。中国南车将在芝加哥投资4,000万美元新建一个工厂，计划是在2020年让第一批车辆投入运行。

在中国政府的推动下，中国铁路企业大举进军包括美国在内的海外市场。迄今中国企业已对加州和拉斯维加斯的高铁项目表达了兴趣。(完)