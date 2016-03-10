中国中车赢得13亿美元芝加哥轨道客车合同

中国商务部称中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤” 对外资准入限制将续减
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透上海3月10日 - 芝加哥运输管理局(CTA)宣布，中国中车(CRRC)(601766.SS)(1766.HK)获得总价值13.1亿美元的轨道客车生产合同。
CTA周三称，已给予CRRC旗下中国南车四方美国公司生产846辆轨道客车的订单，后者在竞标中报价最低。CTA没有透露其它的竞标方。
周四未能联系到该公司就此置评。CRRC是由中国国内的北车集团和南车集团合并而成。2014年北车集团曾赢得波士顿地铁项目，项目金额达5.67亿美元。
CTA表示，芝加哥方面将首先下达一个400辆客车的基础订单，并有权选择在未来几年是否采购余下的客车。中国南车将在芝加哥投资4,000万美元新建一个工厂，计划是在2020年让第一批车辆投入运行。
在中国政府的推动下，中国铁路企业大举进军包括美国在内的海外市场。迄今中国企业已对加州和拉斯维加斯的高铁项目表达了兴趣。(完)
(编译 王洋; 审校 张荻)
路透北京1月19日 - 中国商务部周四强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。