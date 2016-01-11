中国中车44亿元入股中华联合保险布局金融 较底价高近三成

路透北京1月11日 - 中国中车(601766.SS)(1766.HK)上周五晚间公告称，公司斥资44.55亿元人民币从中国保险保障基金手中竞得20亿股中华联合保险股权，折合每股约2.23元，较挂牌底价高出近三成。

交易完成后中车将持有中华联合保险13.06%的股权，这标志着中国中车在完成了股份公司和集团公司的合并重组后，正式布局金融。该笔股权交易尚需获得中国保监会等相关部门批准。

据中国中车官网信息显示，合并后的新中车将全面推进以“转型升级、跨国经营”为主要特征的全球化战略，围绕“一带一路”，大力实施国际化、多元化、协同化发展战略。

“本次收购资产有利于多元化公司资产组合，分散公司经营风险，促进公司产融结合。”公告称。

该笔股权的出让人为中国保险保障基金公司，挂牌价为34.40亿元人民币；中国保险保障基金公司曾于2015年11月30日开始在北京金融资产交易所以挂牌方式对外转让其所持中华联合保险控股股份有限公司共计60亿股股权。

而在2015年12月30日，中国综合型企业--辽宁成大股份有限公司(600739.SS)亦曾公告称，以82亿元人民币价格竞得中华联合保险控股股份有限公司30亿股股份，折合每股2.73元，较挂牌底价高出近六成。

中国中车是全球规模最大的轨道交通装备供应商，布局主要集中在以高铁和轨道交通为主的装备制造业，行业集中度较高，存在多元化资产配置的需求。

中华联合保险控股成立于2006年，是中国第二家具有独立法人资格的国有控股保险公司。2012年公司引入中国东方资产管理公司作为控股股东和战略投资者，并持有公司51.01%的股权。截至2014年底，该公司注册资本金为153.1亿元，总资产436.77亿元，偿付能力充足率185%。

中国中车是由中国北车股份有限公司、中国南车股份有限公司按照对等原则合并组建的A+H股上市公司。截至上周五收盘，中国中车A股报11.01元，过去三个月下跌17.46%。（完）