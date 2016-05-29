中国中车拟定向增发A股筹资至多120亿元 母公司认购一半

路透上海5月29日 - 中国大型轨道交通车辆生产企业--中国中车(1766.HK)(601766.SS)周五晚公告称，拟定向增发A股筹资至多120亿元人民币，用于偿还有息负债及补充营运资金。其中母公司中国中车集团公司将认购增发股份的一半。

公告显示，本次发行价格为8.66元/股，若该价格低于股票发行期首日前20个交易日公均价的百分之七十，则发行价格调整为本次股票发行期首日前20日A股交易均价的百分之七十。

本次增发的认购对象已确定，除中车集团外，还有国开金融有限责任公司、国开投资发展基金管理（北京）有限责任公司、上海兴瀚资产管理有限公司、上海招银股权投资基金管理有限公司，其中国开系两家公司分别认购15亿元，上海兴瀚和上海招银分别认购20亿元和10亿元。

国开金融是国家开发银行的全资子公司，而国开投资发展基金管理公司是国开金融的全资子公司，其透过管理的两只私募基金参与本次认购。上海招银是招商银行(600036.SS)和招商证券(600999.SS)的合资基金公司招商基金管理公司的孙公司；上海兴瀚参与认购的出资额来自兴业信托公司。

中国中车A股自5月16日起停牌，因筹划定向增发事项，停牌前公司A股收报9.10元。公司A股将于下周一复牌。（完）