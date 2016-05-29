中国中车拟定向增发A股筹资至多120亿元 母公司认购一半

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海5月29日 - 中国大型轨道交通车辆生产企业--中国中车(1766.HK)(601766.SS)周五晚公告称，拟定向增发A股筹资至多120亿元人民币，用于偿还有息负债及补充营运资金。其中母公司中国中车集团公司将认购增发股份的一半。
公告显示，本次发行价格为8.66元/股，若该价格低于股票发行期首日前20个交易日公均价的百分之七十，则发行价格调整为本次股票发行期首日前20日A股交易均价的百分之七十。
本次增发的认购对象已确定，除中车集团外，还有国开金融有限责任公司、国开投资发展基金管理（北京）有限责任公司、上海兴瀚资产管理有限公司、上海招银股权投资基金管理有限公司，其中国开系两家公司分别认购15亿元，上海兴瀚和上海招银分别认购20亿元和10亿元。
国开金融是国家开发银行的全资子公司，而国开投资发展基金管理公司是国开金融的全资子公司，其透过管理的两只私募基金参与本次认购。上海招银是招商银行(600036.SS)和招商证券(600999.SS)的合资基金公司招商基金管理公司的孙公司；上海兴瀚参与认购的出资额来自兴业信托公司。
中国中车A股自5月16日起停牌，因筹划定向增发事项，停牌前公司A股收报9.10元。公司A股将于下周一复牌。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。