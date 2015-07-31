证监会正核查程序化交易 24个账户三个月内不能交易（更新版）

（新增证交所披露信息）

路透上海7月31日 - 股市程序化交易正被中国监管层视为需密切关注的做空力量。中国证监会周五早间表示，正对具程序化交易特征的机构和个人进行核查，沪深证券所对24个账号限制交易。稍后，上海证交所和深圳证交所披露这24个账户的处理决定，这些账户都被限制交易三个月。

中国证监会新闻发言人张晓军周五早间在官方微信上表示，证监会相关派出机构、沪深交易所正在对部分具有程序化交易特征的机构和个人进行核查，了解其账户实名制情况、资金来源和交易策略，分析其对市场波动的影响，并将根据核查情况有针对性地完善规则，加强监管。

他指出，“程序化交易具有频繁申报等特征，产生助涨助跌作用，特别是在近期股市大幅波动期间对市场的影响更为明显。”

沪深交易所已对频繁申报或频繁撤销申报，涉嫌影响证券交易价格或其他投资者的投资决定的24个账户采取了限制交易措施。

据上海证交所网站，这10只账户均为机构账户，包括盈融达量化对冲1期证券投资集合资金信托计划，安进13期壹心1号证券投资集合资金信托计划、盈峰盈宝对冲基金等。而深市公布14个存在重大异常交易行为的账户，除盈融达集合信托、盈峰系列对冲基金外，还包括五个个人账户。

沪深证交所对这些账户采取了限制交易措施，自7月31日起至10月30日止，限制这些账户买入和卖出上海和深圳的所有股票。

中国股市沪综指周四震荡收跌2.2%，金融、石油等权重蓝筹板块走势低迷拖累大盘，致尾盘大幅跳水。沪综指周五继续下跌，早盘收跌0.98%。（完）

(发稿 林琦; 审校 林高丽)

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