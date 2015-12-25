中国证监会：建设若干一流现代投行 探索设立科技创业证券公司

路透北京12月25日 - 中国证监会副主席方星海周五表示，证监会将积极拓展直接融资工具和渠道，提高直接融资中介服务水平。建设若干具有国际竞争力、品牌影响力的一流现代投资银行，稳步推进符合条件的金融机构在风险隔离的基础上申请证券业务牌照，探索设立科技创业证券公司。

他在国务院新闻办政策吹风会上指出，将进一步健全直接融资市场体系，包括积极发展证券交易所股票市场，建立上海证券交易所战略新兴板，依法推动特殊股权结构类创业企业在境内上市；并加快完善全国中小企业股份转让系统，研究开展向创业板转板试点。

他并称，证监会将规范发展区域性股权市场，开展股权众筹融资试点，拓展创业创新投融资渠道。发展壮大债券市场，探索推进公司信用类债券发行制度改革，加强债券市场监管协调，加大银行间市场和证券交易所债券市场互联互通力度。

方星海表示，证监会将推动债券市场品种创新，发展长期债券、高收益债券、项目收益债。积极发展股债结合品种，深入推进优先股试点，发展可交换债、可续期债等创新产品，将扩大债信贷资产证券化规模，发展企业资产证券化，推进基础设施资产证券化试点。

据其介绍，证监会将逐步扩大各类保险保障资金投资资本市场的范围和规模。发挥信托、银行理财、保险资产管理产品等金融工具的投融资对接功能；加快出台私募投资基金管理暂行条例，促进创业投资、天使投资、产业投资等发展。

他同时提到，证监会支持拓宽境内外双向投资渠道，完善QDII、QFII、RQFII等制度，研究启动QDII2(合格境内个人投资者境外投资)试点，推动股权投资基金行业双向开放。对企业“走出去”直接融资，简化核准程序，逐步放开资金回流和结汇限制，稳妥推动互联网与直接融资的融合，规范发展网络借贷。（完）