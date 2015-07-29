中国铁路通信信号股份有限公司获机构投资者足额认购--IFR

路透香港7月28日 - 汤森路透旗下IFR周二报导，全球最大的轨道交通控制系统提供商--中国铁路通信信号股份有限公司(简称“中国通号”)计划在香港进行的规模18亿美元首次公开发行(IPO)，面向机构投资者的部分获得足额认购，尽管中国内地股市行情震荡。

IFR援引消息人士称，这宗IPO的机构账簿获得“足额认购”，部分认购集中在发行指导价区间每股6.30-8.00港元的底部。(完)