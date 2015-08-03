中国证监会称要警惕程序化交易与异常波动、操纵市场叠加风险--报载

路透上海8月3日 - 中国证券报周一援引中国证监会有关负责人指出，国内资本市场还处在新兴加转轨阶段，发展程序化交易尤应审慎，特别要警惕程序化交易与异常波动、操纵市场叠加的风险。证监会将继续把稳定市场、稳定人心、防范系统性风险作为工作目标，依法维护市场秩序，切实保护中小投资者合法权益。

据报导，该人士在就加大异常交易行为监管接受采访时指出，在市场初步企稳但情绪较敏感的情况下，一些账户的异常交易行为与程序化交易风险相叠加，严重影响市场稳定。 该人士表示，近期，沪、深证券交易所、中金所在日常监控中发现，一些个人和机构账户存在盘中连续拉抬或打压中石油(601857.SS)、中石化(600028.SS)等权重股，尾盘大额集中抛售股票等异常交易行为，扰乱市场交易秩序，造成投资者误读误判，跟随交易。不排除有人故意引发市场恐慌性下跌，制造差价从中渔利。

同时，在股市异常波动期间，一些具有程序化交易特征的账户参与其中，频繁报撤单，少数账户委托撤单比超过80%，干扰正常价格信号。在市场初步企稳但情绪较敏感的情况下，一些账户的异常交易行为与程序化交易风险相叠加，严重影响市场稳定。 他还指出，为维护市场秩序，沪、深证券交易所依据相关规定，分两批对存在异常交易行为的34个证券账户采取了限制交易的措施。中金所进一步明确市场异常交易行为认定标准并加强市场监管，采取市场化手段限制报撤单频率。交易所针对当前影响市场稳定运行的异常交易行为，及时、果断采取行动，这是完全必要也是依法合规的。

证监会上周五表示，正对具程序化交易特征的机构和个人进行核查，沪深证券所随后宣布对24个账号限制交易三个月。上周五晚间沪深证交所又对存在异常交易行为或存在重大异常交易行为的10个账户采取限制交易三个月的措施。

其中涉及被限交易的一个账户来自司度（上海）贸易有限公司，国内媒体有报导称，其主要股东包括全球三大对冲基金之一的Citadel等。Citadel已确认其一深圳账户被限制交易，而中信证券(600030.SS)(6030.HK)称旗下中信联创2014年11月已将持有的司度贸易股权转让。 中国证监会相关负责人还强调，程序化交易虽然在正常情况下可以增加市场流动性，提高定价效率，但也有助长投机交易、影响市场稳定的消极作用，容易带来技术风险和操作风险，过于追逐短线趋势会加大市场波动，特别是市场异常波动如果与程序化交易形成循环反馈，将形成系统性风险。如果程序化交易手段用于操纵市场，可能带来灾难性后果。 例如，2010年5月6日，美国证券市场“闪电崩盘”事件中，美国监管机构已经指控当事人利用计算机程序，对美股股指期货下巨额卖单并瞬间撤单，带动股票现货价格大幅下挫，达到影响价格和操纵市场牟利的目的，构成欺诈。（完）

(发稿 林琦；审校 林高丽)

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