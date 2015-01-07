新西兰一架飞机坠湖 机上所有人成功跳伞

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透悉尼1月7日 - 新西兰一架用于高空跳伞的飞机周三坠湖，机上包括飞行员在内的13人成功跳伞。
目击者看到人们从一架飞机上先后跳伞，当局称该机在飞往陶波湖的途中出现机械故障，该湖位于奥克兰以南280公里。
“我看到所有人都从飞机上跳伞，随后飞机就坠湖了，”目击者Bevan Johnhill对新西兰TV3电视台说道。
“我觉得飞行员肯定是最后一个跳伞的，因为他落在了黑莓上。”
电视画面显示一架小型飞机淹没在浅水中。
“这简直是个奇迹，”Skydive Taupo首席执行官Roy Clements说道。这架飞机归这架公司运营。
他表示，机上所有人都安全着陆。
新西兰民用航空管理局发言人Mike Richards对媒体称，无人丧生是个奇迹。他表示已经开始调查事故原因。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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