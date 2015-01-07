新西兰一架飞机坠湖 机上所有人成功跳伞

路透悉尼1月7日 - 新西兰一架用于高空跳伞的飞机周三坠湖，机上包括飞行员在内的13人成功跳伞。

目击者看到人们从一架飞机上先后跳伞，当局称该机在飞往陶波湖的途中出现机械故障，该湖位于奥克兰以南280公里。

“我看到所有人都从飞机上跳伞，随后飞机就坠湖了，”目击者Bevan Johnhill对新西兰TV3电视台说道。

“我觉得飞行员肯定是最后一个跳伞的，因为他落在了黑莓上。”

电视画面显示一架小型飞机淹没在浅水中。

“这简直是个奇迹，”Skydive Taupo首席执行官Roy Clements说道。这架飞机归这架公司运营。

他表示，机上所有人都安全着陆。

新西兰民用航空管理局发言人Mike Richards对媒体称，无人丧生是个奇迹。他表示已经开始调查事故原因。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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