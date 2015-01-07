焦点：油价跌势何时止？且等亚洲制造大国如愿时

路透新加坡1月7日 - 由于产量高企和需求疲软，加之美元走强，油价将继续承压下跌。只有当大型制造经济体（特别在亚洲）尝到能源降价的好处，市场才有望回暖。

随着全球经济放缓，油价自去年6月以来已经腰斩至六年低点附近。分析师称供应过剩意味着油价还要继续下跌，而后才会出现反弹。

供应方面，油价下行压力源自美国页岩油产量大增，以及最近石油输出国组织(OPEC)决定不减产来支撑油价，而是转而通过油价打折来维护市场份额、与北美页岩油竞争。

“油价近期仍偏空，”澳新银行周三在报告中称。“（美国）页岩油生产商未来六个月还不会开始感到痛苦。此外，利比亚、尼日利亚和委内瑞拉等压力很大的OPEC成员国可能进一步增加供应，这会进一步打压油价，”该行称。

由于经济体增长放缓，原油消耗量减少，加之能效提高，一并造成经济体系中的原油供给增多。

亚洲国家里，日本正在应对经济衰退。而中国近年来成为助推大宗商品荣景的主力后，经济增长方式逐步从依赖能源密集型建设转变为依靠消费驱动的经济增长，需求也因此放缓。

花旗本周预计，今年中国原油进口量的成长速度将进一步放缓，并称“那些预计中国将带动原油价格反弹的人士可能会感到失望。”

除此之外，欧洲也尚未摆脱债务危机的影响。

美元是拖累油价的又一个因素。由于美国经济健康成长，联邦储备委员会(美联储/FED)今年料将加息，为2006年以来首次。美元将会维持升势，欧洲和亚洲货币将下跌，原油市场将承受更多压力。

浏览油市下跌的影响，请点选：here

**消费者受惠**

尽管石油短线展望依然疲软，分析师表示，家庭和企业的燃料成本降低终将支持需求，尤其是在制造业导向的经济体。

“油价暴跌看来势将消除海湾地区2015年的对外顺差，让中国和欧元区成为全球仍有顺差的主要经济体，”Capital Economics在12月时表示。

花旗指出，油价走低可能为中国从进口方面省下GDP的逾1%，帮助提振消费。

日本方面，燃料成本降低将不只让大型工业受惠，还有助降低巨大的赤字。日本在2011年福岛核反应堆熔毁后，核电厂关闭导致燃料进口激增；这是导致日本赤字扩大的部分原因。

而对亚洲第三大经济体印度来说，石油进口成本下降也将是个恩赐。“增长前景改善...因油价走跌将使家庭和企业增加消费支出，而央行将放宽货币政策。”研究机构PIRA Energy称。

分析师指出，油价将会触底并再度开始回升--这是所谓大宗商品超级周期的一部分--一旦部分生产商减产，做出调整因应油价下跌，主要生产中心将开始感受到便宜能源为经济带来的益处，而再度开始增加能源消费。(完)

(编译 朱晓军/洪曦/张若琪 审校 高琦/艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。