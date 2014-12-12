分析：油价底部何处寻？正价差里找线索

资料图片：莫斯科投资银行Troika Dialog的交易员在观察电脑屏幕上的报价。 REUTERS/Denis Sinyakov

路透纽约12月12日 - 石油交易商正急切盼望着当前这波2008年以来最大的油价跌势结束，但他们应该忘掉石油输出国组织(OPEC)政策、美国的页岩油开采情况或利率水平，至少目前要将这些抛到脑后。

据部分实货交易商和分析师称，他们应该改为紧盯屏幕，寻找有望成为油价触底的最佳领先指标：高企的正价差，即市场现货价格远低于几个月后的远期价格。

当现货原油贴水高到一定程度，交易商就可以通过买入原油并储存而获利，这样会最终给予市场一些支撑。交易商表示，正价差尚未达到那么高的程度，但已接近了。

据若干市场消息人士称，对于在美国库欣储存的原油，交易商目前希望每个月价差能超过0.3美元、至少持续六个月，以支付油罐租金和融资成本。当前正价差为每个月0.2-0.3美元左右。

“要想实现库存套利，不需要现货统一价格降低，只要正价差再高些就可以实现了，”巴克莱分析师Michael Cohen表示。

油价自6月以来腰斩了近乎一半，现在要想探知油市的底部可真成了一项棘手任务，因为最近几周里价格几乎每天都创出新低。麦格理银行的分析师周四表示，对油价而言已经没有任何可分析出的防御性底部。

沙特阿拉伯表示，他们目前已经完全放弃了一切试图通过减产来维护价格底部的努力，他们能做的就是静待油市自己进行修正。石油输出国组织(OPEC)估计明年上半年的市场可能出现每日约183万桶的供应盈余。

美国页岩油开采商面对营收下降所做出的反应可能是最快的，他们会削减产能，但分析师指出到产能增长真的开始减慢下来，将需要好几个月的时间。

美国1月原油期货CLc1周四跌破每桶59美元，为2009年以来首见。布兰特原油期货LCOc1交投于每桶65美元下方，远远低于6月时的115美元。

在正价差的状态下，交易者买入石油就有了金融诱因，即便仅仅是买来储藏。炼厂和实货交易商可以在此时买入折价原油，待储存一段时间后以更高的价格卖出。

“想要市场反转，需要等到痛到极致时，”一炼油公司的贸易消息人士表示。“但现在还没到那个地步。”

2008年底时，经济危机抑制全球燃料需求，美国原油崩跌造成深度正价差，从1美元扩大为逾8美元。与此同时，一度触及纪录高位每桶145美元的原油价格在每桶约35美元筑底。这使得库欣储油增加一倍多至接近3,500万桶。(图表：link.reuters.com/kan63w)

分析师表示，类似的情况可能很快就会出现。根据美国数据，过去两个月库欣库存已从约2,500万桶的近最低水准上升，但以近来标准来看还是偏低。

2008年的正价差如此之大，引发将油轮用作低成本原油储存设备的需求。然要进行这类有利可图的操作，需要有比目前更深的正价差才行。

全球最大石油贸易商之一的维多公司高层主管Ian Taylor表示，正价差没有大到能够激发浮动储存贸易的地步。

的确，其他因素也在发挥作用，可能也预示油价跌势快要走向尽头--或者至少是暂停下跌。

技术和心理层面因素可能已在发挥影响。继美国原油周四跌破每桶60美元大关之后，专家们预计58.32美元是成为下一道关卡，此处是2009年7月以来油价的盘中低点。

一些人士还指出，油井钻探商的盈亏平衡成本可能是一个很好的指标，大家普遍预估认为美国主要页岩油开采商的利润在每桶40-70美元之间。

Bentek Energy的石油分析部门经理Anthony Starkey指出，之所以认为市场接近触底，是因为一些美国生产商正在重新考虑削减明年的资本投资。

“我认为这些迹象表明，市场接近底部，”他说。“资本支出缩减将导致减产。”(完)

(编译 朱晓军/高琦/戴素萍/艾茂林; 审校 白云/田建华)

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