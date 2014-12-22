《KALETSKY专栏》原油可能最低跌到每桶20美元的因由

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Anatole Kaletsky；编译 高琦/洪曦/杜明霞

路透12月19日 - 油价最低会跌到多少？而且在该低位可能持续多长时间？原油暴挫50%的汹汹跌势已经引发上述问题。虽然没有人敢于夸口知道第一个问题的答案(我将尽可能做出一些判断)，但回答第二个问题则相对容易许多。

低油价将延续足够长的时间，直到两个重大情景之一发生。最具可能性的、同时也是多数交易商和分析师所预期的情景就是，一旦沙特阿拉伯实现了真正的地缘政治或经济目标，那么他们将重建石油输出国组织(OPEC)的垄断权力，而这正是他们触发这波跌势的原因。第二个可能发生的情景我曾经在两周前论及过，即全球油市将转向正常的竞争格局，在这种环境下，油价将由边际生产成本来决定，而非屈从于沙特阿拉伯或OPEC的垄断定价权。第二种情况可能看起来遥不可及，但事实上在1986到2004年的约二十年间，全球油市或多或少都按照这个模式来运作。

无论是哪一个情景最终令油价触底，我们可以确认的是这个过程将耗费很长时间。油价下跌仅仅几个月，还不足以让沙特打破伊朗-俄罗斯的轴心构架，或是借此扭转美国页岩油生产的增长态势。同样的，这样几个月的时间也不足以令油市格局从以OPEC主导转向正常竞争局面。许多看多油市的投资者仍然期待油价能很快反弹到暴跌以前的交易区间，但他们恐怕要大失所望了。油市多头所能期待的最佳局面就是，经过围绕中东掌控权和油市份额的数年争夺战，油价可能形成一个新的、低得多的交易区间，仅此而已。

关键的问题在于，当前约55美元的油价水平究竟是更接近新价格区间的底部还是顶部。经通胀(美国CPI)调整后原油价格的历史走势能够给出一些耐人寻味的线索。1974年第一次石油危机距今已有整整40年，期间可划分为三个明显不同的阶段。若换算为今天的物价水平，1974-1985年间西德克萨斯中质油的波动区间在48美元到120美元；1986到2004年，油价波动区间为21-48美元(除了1998年俄罗斯危机和1991年伊拉克战争曾两次短暂脱离这一区间)；从2005年到今年，原油价格再度回归到1974-1985年时的约50-120美元区间，唯独2008-2009年金融危机时油价曾两度短暂飙升。

之所以说这三个阶段意义重大，是因为油价在过去10年的交投区间与1974-1985年间非常相近，后者正是OPEC占据支配地位的时期。不过，从1986到2004年间的19年，其走势格局完全不同。出现这两种截然不同的市场格局，原因在于OPEC在1985年后势力有所削弱，因此接下来的20年里，定价方式也从垄断转变为竞争性定价；不过，2005年OPEC借助中国需求大幅上升之机再度恢复垄断定价。这么解释似乎不无道理。

从这段历史来判断，垄断和竞争定价的分界线处在略低于每桶50美元的位置，似乎是判定新的长期交易区间的合理依据。不过，50美元究竟是未来几年波动区间的底部还是顶部呢？

有若干理由可以支持油价将重回1986到2004年的20-50美元区间。技术和环境方面的压力正在削弱长期石油需求，也令中东之外的高成本石油有变为“搁浅资产”的风险。可令油价长期保持在低位的其他因素还包括：伊朗和俄罗斯制裁或将得到解除，伊拉克和利比亚内战结束。由此为全球市场解放出来的石油储量将高于沙特。

美国页岩革命可能是市场将回归竞争性定价，而不是像1974-85年和2005-14年那样由OPEC主导的垄断机制的最有力的论据。尽管页岩油成本相对较高，但比起传统油田，启动和停止生产页岩油更加容易且花费更少。这意味着，页岩油生产商将代替沙特，成为全球油市上的“机动生产者”。在真正竞争性市场上，沙特和其他低成本石油生产商将总是以最大产量生产，而页岩油生产商将在需求疲弱时停产，在需求强劲时增产。这种竞争逻辑显示，约为40-50美元的美国页岩油边际成本未来将是全球油价上限，而非下限。

另一方面，也有很好的理由认为，市场一旦测试OPEC垄断定价区间50-120美元的底端，那么这个区间将重新得到确立。OPEC成员国非常想防止油市回归竞争性定价模式，而且可能学着再次成为有效的垄断联盟。尽管随着美国产油商市场份额增加，垄断定价变得愈发困难，但OPEC明年如果能够将很多美国页岩油生产商挤出市场，就可能努力实施价格“纪律”。低油价可能提高经济活动和能源需求，这些宏观经济影响进而会帮助OPEC的上述努力。

因此，下面哪种看法是正确的：是油价将基于竞争性市场定价，回到20-50美元区间的偏空看法？还是OPEC将重新占据主导，油价将为50-120美元的偏多看法？

等油价降到50美元，并且停留在该水准一年左右时间后，再来问我吧。(完)

(译文审校 朱晓军/郑茵/艾茂林)

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