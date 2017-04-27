油价持稳 此前美国原油库存骤降

路透纽约4月26日 - 油价周三在早盘下跌后反弹，此前美国政府数据显示，上周美国原油库存降幅大于预期，激励了买盘。油价过去几天下跌，因担心尽管产油国减产，但全球供应过剩的局面仍将持续。

美国原油守住涨幅，但布兰特原油再度转跌。美国原油收高0.06美元，报每桶49.62美元。布兰特原油收低0.21美分，报每桶51.82美元。

美国能源资料协会(EIA)周三公布，上周美国原油库存减少360万桶，是预期降幅的两倍多。这份政府报告令人意外，因周二美国石油协会(API)公布上周美国原油库存增加。

买盘仅提振美国原油期货小涨，过去七日中有六日下跌。分析师指出，EIA报告显示上周美国汽油和馏分油库存增加，美国原油生产和进口也上升。

炼厂开工率上升至94.1%，为2015年11月来最高。这导致汽油库存增至2.41亿桶，和一年前的水平基本一致，这是去年全年炼油利润率下跌的原因所在。总体而言，上周炼厂原油加工量达到1,730万桶/日。根据EIA，这刷新了纪录。

在数据显示上周汽油库存大幅增加后，汽油价格下跌2.4%，至每加仑1.5840美元。

布兰特和美国原油价格早盘上涨，因沙特能源部长法力赫称，对OPEC和非OPEC进行磋商以稳定油价感兴趣。(完)