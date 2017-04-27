油价下挫 因利比亚油田重开和汽油需求疲弱

IMF希望欧元区对于希腊纾困假设条件更加切合实际
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。
利比亚Sharara和El Feel油田恢复出产，之前阻止管道运作的示威已结束。
美国汽油期货领跌能源市场，盘中交投震荡，一度触及八年来季节性最低水准，周三数据显示上周美国汽油库存增幅为近三个月最大。
布兰特原油收低0.38美元，报每桶51.44美元。美国原油收跌0.65美元，报48.97美元。
“汽油抑制了原油升势，”WTRG Economics总裁James Williams说。
美国汽油下挫逾2%，至每加仑1.5500美元。
“汽油领引市场下跌，因库存充足，需求不及去年，东岸的汽油库存增加，”CHS Hedging的Anthony Headrick说。
“过去四周汽油需求较上年下降1.8%。”
石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透布鲁塞尔5月23日 - 国际货币基金组织(IMF)欧洲部门主管Poul Thomsen表示，IMF需要见到欧元区对希腊经济的假设更加切合实际，以及更多有关联合纾困的削减债务计划细节。
路透柏林5月23日 - 德国工商联会(DIHK)周二表示，该组织已将2017年德国经济成长率预估从此前预计的1.6%上调至1.8%。
路透赫尔辛基5月23日 - 芬兰诺基亚周二表示，与苹果的专利纠纷已和解，并且与苹果签署一项业务合作协议。