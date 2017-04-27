油价下挫 因利比亚油田重开和汽油需求疲弱

路透纽约4月27日 - 油价周四小幅下跌，盘中交投震荡，因两个关键的利比亚油田重开，以及担心乏善可陈的汽油需求，燃点对主要产油国减产是否能够缓解全球库存过剩局面的担忧。

利比亚Sharara和El Feel油田恢复出产，之前阻止管道运作的示威已结束。

美国汽油期货领跌能源市场，盘中交投震荡，一度触及八年来季节性最低水准，周三数据显示上周美国汽油库存增幅为近三个月最大。

布兰特原油收低0.38美元，报每桶51.44美元。美国原油收跌0.65美元，报48.97美元。

“汽油抑制了原油升势，”WTRG Economics总裁James Williams说。

美国汽油下挫逾2%，至每加仑1.5500美元。

“汽油领引市场下跌，因库存充足，需求不及去年，东岸的汽油库存增加，”CHS Hedging的Anthony Headrick说。

“过去四周汽油需求较上年下降1.8%。”

石油输出国组织(OPEC)秘书长巴尔金都周四表示，全球过剩石油库存正在下降，但库存仍需要更加接近五年行业平均水平。(完)