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国际财经 | 2017年 5月 2日 星期二 08:15 BJT

油价下滑1% 因产量上升且担心需求疲弱

路透纽约5月1日 - 油价周一下滑1%，因利比亚和美国原油产量不断

上升，抵销石油输出国组织(OPEC)牵头减产，旨在消除供应过剩问题的努

力。

中国制造业增速较预期缓慢，美国制造业数据疲弱，也打击对原油需

求的预期，继而重压油市。

全球指标布兰特7月原油收低0.53美元，报每桶51.52美元。

美国6月原油收低0.49美元，或1%，报每桶48.84美元。成交清淡，

约33.6万口美国近月合约易手，低于日均值52万口。美国原油在过去13个

交易日中有九日下跌。

“市场继续寻找底部，”Tradition Energy市场研究部门经理Gene

McGillian说。

美国原油自4月11日累计下跌近9%，因即使主要产油国去年底同意在

今年上半年日减产180万桶原油后，但全球原油库存下降速度缓慢，市场

人士已感到不耐烦。

OPEC和非OPEC产油国将在5月25日举行会议，讨论将减产协议延期。

鉴于原油库存仍然高企，油价较2014年中斩半，沙特等OPEC成员国支持将

限产协议延长。

利比亚国家石油公司表示，该国原油日产量上升至超过76万桶，为20

14年12月来最高，计划将继续提升产量。

伊朗石油部长周六表示，OPEC和非OPEC产油国对于延长减产协议都给

出了积极信号。伊朗自身也支持减产。

贝克休斯周五称，上周美国活跃钻机增加九座，至2015年4月来最高

。美国原油产量上升至2015年8月来最高水平。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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