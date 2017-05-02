油价下滑1% 因产量上升且担心需求疲弱

油市小涨 因OPEC延长减产协议预期盖过美国拟出售石油储备的影响
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透纽约5月1日 - 油价周一下滑1%，因利比亚和美国原油产量不断
上升，抵销石油输出国组织(OPEC)牵头减产，旨在消除供应过剩问题的努
力。
中国制造业增速较预期缓慢，美国制造业数据疲弱，也打击对原油需
求的预期，继而重压油市。
全球指标布兰特7月原油收低0.53美元，报每桶51.52美元。
美国6月原油收低0.49美元，或1%，报每桶48.84美元。成交清淡，
约33.6万口美国近月合约易手，低于日均值52万口。美国原油在过去13个
交易日中有九日下跌。
“市场继续寻找底部，”Tradition Energy市场研究部门经理Gene
McGillian说。
美国原油自4月11日累计下跌近9%，因即使主要产油国去年底同意在
今年上半年日减产180万桶原油后，但全球原油库存下降速度缓慢，市场
人士已感到不耐烦。
OPEC和非OPEC产油国将在5月25日举行会议，讨论将减产协议延期。
鉴于原油库存仍然高企，油价较2014年中斩半，沙特等OPEC成员国支持将
限产协议延长。
利比亚国家石油公司表示，该国原油日产量上升至超过76万桶，为20
14年12月来最高，计划将继续提升产量。
伊朗石油部长周六表示，OPEC和非OPEC产油国对于延长减产协议都给
出了积极信号。伊朗自身也支持减产。
贝克休斯周五称，上周美国活跃钻机增加九座，至2015年4月来最高
。美国原油产量上升至2015年8月来最高水平。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
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