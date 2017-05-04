油价收盘小升 盘中交投震荡

金价变动不大 投资人认为美国升息后的跌势到头
路透纽约/伦敦6月16日 - 黄金价格周五变动不大，因投资人认为由本周美国加息引起的金价下跌已经到头，且美元走软，令黄金对持有其他货币的投资人而言更为便宜。
路透纽约5月3日 - 油价周三微幅收涨，盘中交投震荡，市场消化美国政府库存报告。报告显示尽管有迹象显示原油供应过剩的情况可能正在缓解，但库存仍然高企，汽油需求疲弱。
美国原油期货上涨0.16美元，收报每桶47.82美元。布兰特原油期货上升0.33美元，收报每桶50.79美元。
美国原油早盘低见47.30美元，此为3月27日来最低，此前美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，上周美国原油库存减少93.0万桶，至5.278亿桶，降幅不及市场预估230万桶的一半。
油市交投震荡，因分析师还在权衡汽油库存增幅远不及预期，但汽油需求下降这两个因素中哪一个的影响更大。EIA数据显示，上周美国汽油库存增加19.1万桶，远小于市场预估的增加130万桶。不过，过去四周汽油需求较上年同期减少2.7%。
俄罗斯能源部周一表示，截止5月1日，该国石油产量较2016年10月时已经削减300,790桶/日。不过，最近路透对OPEC产油量的调查显示，俄罗斯的减产履行率略有下降。OPEC将在5月25日召开会议，讨论是否将减产协议延长。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约/伦敦6月16日 - 黄金价格周五变动不大，因投资人认为由本周美国加息引起的金价下跌已经到头，且美元走软，令黄金对持有其他货币的投资人而言更为便宜。
令人失望的经济数据和美国政府的财政刺激计划迟迟没有进展，盖过了美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能进一步升息所带来的提振。
路透纽约6月16日 - 油价周五从年内低点反弹，因部分产油国减少出口，且美国活跃钻机增速放缓，但反弹温和，且油价录得四周连跌，因市场持续担心全球供应过剩。