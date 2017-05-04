油价收盘小升 盘中交投震荡

美国原油早盘低见47.30美元，此为3月27日来最低，此前美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，上周美国原油库存减少93.0万桶，至5.278亿桶，降幅不及市场预估230万桶的一半。

油市交投震荡，因分析师还在权衡汽油库存增幅远不及预期，但汽油需求下降这两个因素中哪一个的影响更大。EIA数据显示，上周美国汽油库存增加19.1万桶，远小于市场预估的增加130万桶。不过，过去四周汽油需求较上年同期减少2.7%。