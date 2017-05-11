油价跳涨逾3% 因美国库存下降和OPEC延长减产的可能性

路透纽约5月10日 - 油价周三上涨逾3%，受助于美国原油库存录得年内最大周度减幅，以及伊拉克和阿尔及利亚加入沙特支持延长石油输出国组织(OPEC)减产协议的行列。

一些分析师对油价将保持强劲反弹的势头存疑，因美国、OPEC成员国利比亚和尼日利亚的原油产量上升。

美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存减少520万桶，远多于市场预估的减少180万桶。

上周汽油和馏分油库存也减少，这支持市场。近几周油市遭到抛售，因美国库存水平居高不下。

不过，美国产量上升，且过去四周汽油需求较上年同期下跌2.5%。

全球指标布兰特原油收涨1.49美元，或3%，报每桶50.22美元。美国原油收升1.45美元，报每桶47.33美元。

“美国原油日产量现在站稳在930桶以上，且会继续上升，成品油，尤其是汽油(市场)，反常的疲弱，”对冲基金Again Capital合作伙伴John Kilduff说。

“难以预期今日的涨势如何持续。”

阿尔及利亚能源部长称，阿尔及利亚和伊拉克赞成OPEC在本月会议上延长减产协议。这消息支持油价。

OPEC成员国利比亚称，该国原油日产量自2014年以来首次超过80万桶，今年稍后可能升至120万桶。(完)