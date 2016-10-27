油价跌逾1% 因对OPEC协议的担忧抵销美国库存减少带来的提振

路透纽约10月26日 - 油价周三下跌逾1%，尽管上周美国原油库存意外减少，但交易商对11月底石油输出国组织(OPEC)达成减产协议保持谨慎态度。

美国能源资料协会(EIA)公布，上周美国原油库存减少55.3万桶，市场预估为增加170万桶。

美国原油库存在八周内第七周意外减少，和秋季库存通常上升的趋势相反。秋季美国炼厂进入维修季，导致原油库存通常上升。

在EIA数据公布后，油价缩减跌幅，美国原油短暂交投在平盘以上，布兰特原油回到每桶50美元以上。不过，油价反弹的势头受到抑制，因对11月30日OPEC会议达成其减产计划存在疑虑。

“目前焦点仍然在一个月后举行的OPEC会议，伊朗、利比亚和尼日利亚似乎都不会承诺减产，”Tyche Capital Advisors原油交易商和基金经理Tariq Zahir说。

随着OPEC减产计划的争执令市场的疑虑日益加深，油价很可能继续下跌，美国原油在月底前可能触及47美元，布兰特原油跌至48-48.50美元，ICAP能源期货经纪Scott Shelton说。

布兰特原油收低0.81美元，或1.6%，报每桶49.98美元，盘中低见49.65美元，为9月30日来最低。

美国原油收低0.78美元，或1.6%，报每桶49.18美元，盘中触及10月4日来最低48.87美元。(完)