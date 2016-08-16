油价延续涨势触及五周高位 因传闻产油国将协商支持油价

黄金重获投资人青睐 1月迄今金价反弹4%
路透伦敦1月13日 - 投资人本月深受黄金吸引，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策及特朗普政府的疑虑，使得之前受挫的金市在1月出现了不同凡响的反弹。
路透纽约8月15日 - 油价周一触及五周高位，三日连升累积升幅达到10%或以上，因对产油国在原油供应过剩的情况下，将可能合力支撑油价的臆测升温。
市场情报公司Genscape估计，上周库欣原油库存减少超过35万桶，增添油市利多人气，看到该数据的交易商表示。美国俄克拉荷马州库欣是美国原油期货合约交割点。
另外，路透调查也显示，预计上周美国原油库存将减少。
布兰特原油期货上涨1.38美元，或2.94%，收报每桶48.35美元。在收市后不久，布兰特原油扩大升幅，触及7月12日来最高48.46美元。布兰特原油在过去三日累计上升约10%，为5月以来最好的表现。自8月迄今，布兰特原油升近14%。
美国原油期货升1.25美元，或2.8%，收报每桶45.74美元。该合约在收盘后升至45.87美元，为7月21日来最高。美国原油在8月迄今上涨10%。
中东日报(Asharq al-Awsat)周一报导，俄罗斯能源部长诺瓦克表示，该国正与沙特阿拉伯及其他产油国磋商，以促进油市稳定。
油市在周四开始攀升，此前沙特能源部长表示，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国将在9月26-28日阿尔及利亚的非正式会议期间讨论市场状况。
需求方面，全球三大经济体－美国、中国和日本上周五至周一都公布了疲弱的经济数据，这可能拖累原油需求。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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