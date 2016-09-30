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国际财经 | 2016年 9月 30日 星期五 08:21 BJT

油价迫近50美元 但对OPEC减产的疑虑限制涨幅

路透纽约9月29日 - 油价周四跳涨逾1%，布兰特原油迫近50美元，因投资者对石油输出国组织(OPEC)在八年来达成首份减产协议感到乐观，但油价涨幅受限，因一些分析师对协议是否足够大幅改善全球供应过剩的情况存疑。

石油输出国组织(OPEC)周三同意减产，把原油日产量缩减至3,250-3,300万桶之间。路透预计目前OPEC日产量在大约3,350万桶。

OPEC称其他细节要到11月OPEC下次正式会议才会决定，有关协议执行时间，OPEC成员国新的产油配额和实施时限，以及如何评估协议执行情况等问题尚有待解答。

布兰特原油期货上涨0.55美元，或1.1%，收报每桶49.24美元，盘中触及三周高位49.81美元。

美国原油期货升0.78美元，或1.7%，收报每桶47.83美元，此前升至一个月高位48.32美元。

自OPEC减产协议公布以来，布兰特原油急升约7%，美国原油急涨近8%，为4月以来最大的两日涨幅。路透数据显示，周三美国原油成交量达约98.6万口的纪录高位，成交金额约46亿美元。

尽管如此，周四油价收盘水准远低于日内高位，暗示油价涨势正在消退。

OPEC官员称，减产计划将导致市场供应减少70万桶/日，但分析师预计，全球供应过剩规模达100-150万桶/日。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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