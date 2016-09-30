油价迫近50美元 但对OPEC减产的疑虑限制涨幅

路透纽约9月29日 - 油价周四跳涨逾1%，布兰特原油迫近50美元，因投资者对石油输出国组织(OPEC)在八年来达成首份减产协议感到乐观，但油价涨幅受限，因一些分析师对协议是否足够大幅改善全球供应过剩的情况存疑。