油价因交易量激增而下跌 但页岩油产量减少限制跌幅

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约10月17日 - 油价周一收跌，受压于供应过剩忧虑，交易量激增驱动美国原油价格跌穿50美元，但跌幅有限，因预计美国页岩油产量将下降。
在1335 GMT的一分钟里，美国原油合约交易量急升至12,932桶，为10月13日以来最高，因交易员在10月20日到期前卖出合约。
油价在下午交易中小幅上扬，因美国能源资料协会(EIA)预计11月美国页岩油日产量减少3万桶。
布兰特原油下跌0.43美元，或0.8%，结算价报每桶51.52美元，盘中最低触及51.16美元。
美国原油下跌0.41美元，或0.8%，结算价报49.94美元，盘中低见49.47美元。
分析师称，交易员手头累积了大量的多头头寸，在合约到期前寻求出售，因美国商品期货交易委员会限制他们能持有的头寸数量。
“有巨量的投机性净多头头寸，”ION Energy分析师Kyle Cooper称，“人们不得不减持头寸。”
能源监控服务公司Genscape的数据显示，库欣的原油库存数量下降。
但交易员称，上周五石油服务供应商贝克休斯的报告继续向美国原油施加压力。报告显示，截至10月14日当周，美国石油钻探平台增加了四座。
分析师称，油市受到石油输出国组织(OPEC)成员国下月晚些时候可能采取行动支持油价的预期支撑，但供应过剩仍令油价承压。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。