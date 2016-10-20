油价涨逾2% 库存意外骤降带动美国原油触及15个月高位

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约10月19日 - 油价周三上涨超过2%，美国原油触及15个月最高水准，此前美国政府报告，上周原油库存七周内第六周意外大幅减少。
EIA公布，截至10月14日该周，美国原油库存减少530万桶，接受路透访问的分析师预期为增加270万桶。
原油库存通常在每年这个时候增加，因为炼厂进行维修，令汽油和其他成品油出产下降。EIA表示，上周炼厂产能利用率为88%。
EIA称，上周美国原油日进口量减少91.2万桶，至647万桶，为2015年11月来最低，扶助原油库存下降。
“日进口量降至约16个月来最低，令人意外，鉴于OPEC产量近期触及纪录高位，暗示供应十分充裕，”Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch说。
美国11月原油期货上涨1.31美元，或2.6%，结算价报每桶51.60美元，为7月14日来最高结算价，盘中高见51.93美元，为15个月来最高。
但美国11月原油合约将在周四到期，成交量低于12月合约。12月合约盘中触及五个月高位52.22美元，该合约将在周五成为近月合约。
布兰特原油期货上涨0.99美元，或1.9%，结算价报每桶52.67美元。
沙特能源部长法力赫周三称，“基本面在逐步改善，油价从2014年触及的100美元之上的高位跌至30美元之下后，很显然，市场正在逐步恢复平衡。”(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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