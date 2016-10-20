油价涨逾2% 库存意外骤降带动美国原油触及15个月高位

路透纽约10月19日 - 油价周三上涨超过2%，美国原油触及15个月最高水准，此前美国政府报告，上周原油库存七周内第六周意外大幅减少。

EIA公布，截至10月14日该周，美国原油库存减少530万桶，接受路透访问的分析师预期为增加270万桶。

原油库存通常在每年这个时候增加，因为炼厂进行维修，令汽油和其他成品油出产下降。EIA表示，上周炼厂产能利用率为88%。

EIA称，上周美国原油日进口量减少91.2万桶，至647万桶，为2015年11月来最低，扶助原油库存下降。

“日进口量降至约16个月来最低，令人意外，鉴于OPEC产量近期触及纪录高位，暗示供应十分充裕，”Ritterbusch & Associates的Jim Ritterbusch说。

美国11月原油期货上涨1.31美元，或2.6%，结算价报每桶51.60美元，为7月14日来最高结算价，盘中高见51.93美元，为15个月来最高。

但美国11月原油合约将在周四到期，成交量低于12月合约。12月合约盘中触及五个月高位52.22美元，该合约将在周五成为近月合约。

布兰特原油期货上涨0.99美元，或1.9%，结算价报每桶52.67美元。

沙特能源部长法力赫周三称，“基本面在逐步改善，油价从2014年触及的100美元之上的高位跌至30美元之下后，很显然，市场正在逐步恢复平衡。”(完)