综述：原油期货箭在弦上 能源市场化还会远吗？

路透北京1月9日（作者 李文科） - 无论本轮国际油价暴跌的原因有曲折繁复，对于箭在弦上的中国原油期货而言，国际油价暴跌则更可能是一道春风，超预期剧烈波动的原油市场会更增加期货等风险管理工具的吸引力。

但仅凭这一点，尚难以支撑中国首个国际期货品种的活跃度，尤其是中国原油市场不完全开放，相当于大大增加国内相关产业链客户的进入门槛，中国原油期货尚未上市已经先天不足。

不过，市场人士对此并不非常悲观。虽然国内原油市场没有放开，期现联动受限，对原油期货未来上市后的活跃度有一定的障碍，但更重要的是，一旦原油期货上市，必然倒逼国内能源市场开放，而且是加速倒逼的进程。

“原油期货上市会更快倒逼原油市场开放，现在唯一的遗憾是国内的条件很难成熟，但不能等这个条件成熟后再开，所以就曲线绕道来倒逼市场开放。”安迅思息旺能源研究与策略中心总监李莉指出。

她并强调，在现在不完美的环境下，原油期货上市的成功概率很高，国内市场开放度不够不足以导致原油期货上市夭折，因为上海期货交易所在前期合约设计，相关制度和规则上都充分考虑了这一因素，在设计合约和规则的时候就绕开这些问题，有一些中国特色的创新。

中国原油期货上市稍早获批，关于境外投资者参与的征求意见稿亦已出炉，但考虑到原油期货上市还面临着诸如清算、实物交割、外汇管理、进出口流程等诸多政策配套问题，再加上相关系统测试和仿真交易等，中国原油期货的上市仍需相当的时间。

可以看到，由于国内原油进出口开放度的桎梏，上期所在筹备原油期货的过程中把境外投资者放到了关键位置，尤其是境外石油公司和金融机构。

为了让中国首个国际化的期货品种顺利上市，监管层亦已经发布了境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法的征求意见稿，以为原油期货的上市铺平道路。

在业内人士看来，中国原油期货上市的短期内功能和影响力都会比较有限，距离中国成为全球原油市场中心，提升原油定价话语权还非常遥远，国内外投资者初期在原油方面的套保更多还得依赖海外成熟期货市场，中国原油期货至少需要几年的时间去不断完善和走向成熟。

不过，在当前原油暴跌，且油市进入熊市的环境下为中国原油期货上市活跃度增加了筹码。中国作为全球领先的原油消费国和进口国，中国原油期货市场对于海外的原油生产商和贸易商而言不乏是一个很好的销售平台。

可以说中国原油期货合约标的是为中东的原油度身定做，油价暴跌下中东的原油生产商也在拓展市场。

“凡是有利于实体经济进行套保，规避国内价格风险，增加避险工具的期货品种，就有了市场基础。”ICE（洲际交易所集团）大中国区董事总经理黄杰夫指出。

美国油价Clc1本周最低报47.55美元，为2009年4月以来的最新价，较2014年6月20日的阶段性高点107.73美元下跌逾55%。布伦特原油LCOc1本周最低跌破50美元，同期下跌近57%。

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**加速倒逼市场化改革**

国际石油市场已经进入熊市，低油价成为新常态，对于原油对外依存度接近六成的中国而言，原油期货上市会加速倒逼国内能源市场的开放进程，亦是中国能源市场化改革的战略时机，长远看还有望推动中国能源行业全面转向市场化配置资源。

中国可以借低油价之机适时补充中国石油、成品油等战略储备和商业储备，以降低中国对石油安全的顾虑，为中国国内成品油价格改革进一步推进提供条件，亦为中国打开能源进出口尤其是原油进出口改革提供可能性。

“对于近六成资源靠外的中国而言，国际油价连续下挫给国内进口石油节约成本，为战略石油储备的补充提供契机。”中宇资讯报告指出。

据路透估计，全球油价重挫引发中国大举买入，12月原油进口量创纪录高位。路透的估计显示，中国2014年为充实战略储备而准备的原油较2013多出一倍。

路透根据中国国内石油产出、进口和商业库存数据，再对比炼厂需求，可判断中国去年为战略石油储备而额外进口的原油高达1.24亿桶，这是2013年中国为战略储备补充的6,100万桶的两倍多。

此外，中国石油大佬们也在纷纷筹建并填充其商业储备库。其中中国石油化工集团公司此前表示，中石化天津大港原油商业储备基地工程日前实现中交。这意味着中石化在天津建成了130万立方米，相当于820万桶的原油商业储备库。

中国政府正在抓住油价暴跌契机及时推进市场化改革，包括在连续两个成品油调价窗口实施了成品油消费税上调政策，对于石油石化这样的规模大、产业链长且市场化程度低的行业在当前经济增速下移过程中推进市场化改革实际上就会降低很大的风险，并释放改革红利。

专家并指出，只要有充分的石油储备，一个充分竞争的能源市场可以为保障中国未来的经济增长而随时获得相对公正的能源价格，毕竟原油和成品油储备的成本非常高。

“全新的地缘政治下，石油储备的成本可以说太高了，石油安全不是一个绝对的概念。”上述专家指出。

证监会此前表示，发展原油期货市场，有利于完善中国石油市场体系，有利于促进形成市场化的原油价格机制，有利于稳定石油行业生产经营，助推中国石油流通体制改革。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国国家粮食局局长任正晓周四称，宏观经济形势对粮食市场特别是对粮食消费需求的影响显着加深，粮食供求总量紧平衡与部分品种阶段性过剩矛盾凸显，且现行粮食收储政策体制面临前所未有的挑战和考验。

--专家周四表示，随着中国经济发展进入新常态，煤炭消费将迎来增速放缓期，但煤炭依旧会是支撑中国经济发展的主要能源。并且煤炭可以清洁利用，治理雾霾仅靠去煤化是不合理的。

--中国北京环境交易所的碳排放权试点市场创新又有新动作。中国最大券商--中信证券(600030.SS)(6030.HK)周三称，国内首单碳排放配额回购交易成交，签约双方为中信证券和北京华远意通热力科技股份有限公司，融资总规模达1,330万元人民币。

--据中国证券报和上海证券报周二报导，近期中国多个省份公布了煤炭资源税税率，同时为确保不增加煤炭企业总体负担，煤炭资源税改革伴随着“清费”。业内认为，此举将减轻煤炭企业负担，为行业发展带来利好。

--政府消息人士指出，中国当局在寻找页岩气第三轮招标的探矿权出让区块上遭遇困难，更加令人觉得中国的潜在产量可能有夸大之嫌。

--三位消息人士周三表示，位于中国山东省的烟台鹏晖铜业有限公司因用尽现金，已经从12月开始停产。该公司是一家中等规模的铜冶炼企业。（完）

(审校 杨淑祯)

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