独家：中国12月原油进口创纪录 大力补充战略石油储备

资料图片：中石化在安徽合肥的原油储罐。 REUTERS/Jianan Yu

路透北京1月7日 - 据路透估计，全球油价重挫引发中国大举买入，12月原油进口量创纪录高位。路透的估计显示，中国2014年为充实战略储备而准备的原油较2013多出一倍。

数据显示，拜去年经济体系中过剩原油翻番所赐，中国补充战略石油储备的力度比此前预计的大得多。

不过，分析师并不太认为中国的大肆购买可以支撑起国际油市，油价自2014年6月起已经跌去逾50%。

Phillip Futures的分析师Daniel Ang表示，经济增长正在放缓，中国战略石油储备基地中的可用空间可能也快要填满了。

“关于中国增加战略油储的行动，我们认为这绝对是个意外之举。从他们的经济数据来看，我们预计中国的原油进口量将不会增加了。”Ang说道，“我们预计中国的原油进口不会长时间维持在这样的水平。”

汤森路透石油研究和预测的估值显示，中国12月的原油总进口量首次超过3,100万吨，相当于每日超过700万桶。这比之前创下的月度进口纪录高位还高出逾10%。

另据路透测算，根据中国国内石油产出、进口和商业库存数据，再对比炼厂需求，可判断中国去年为战略石油储备而额外进口的原油高达1.24亿桶，这是2013年中国为战略储备补充的6,100万桶的两倍多。

花旗在一份报告中称，预计中国原油进口放缓，“寄望中国驱动油价反弹的人可能要失望”。

对于中国战略原油储备，除了存储地点和存储能力之外，其它方面人们所知甚少。中国除通过新华社公布商业原油和油品库存数量的变化百分比之外，也很少公布其他数据。

中国在2009年完成储备第一阶段，之后开始进行第二阶段的注油。

SPR库存目前估计超过30天原油进口量。中国储备计划为约6亿桶，或约为90天的进口量。

“随着国际油价下滑，中国明显借机向SPR增加低成本原油，”汇丰控股的Tom Hilboldt称。

不过他提醒，SPR储备补充规模可能被高估了，因部分原油可能在系统内损耗，或被炼厂用掉，并没有按照最初计划进入储备系统。

**中东原油**

尽管经济放缓且石油需求增长乏力，去年中国仍有几个月的原油进口达到纪录高点，或接近纪录最高。中国的原油进口从去年9月开始回升，主要受来自中东的原油进口推动。

路透获得的船舶经纪商数据显示，中东至中国的超级油轮租用数量在去年最后四个月间大幅增加。

数据显示，中石化(0386.HK)的贸易和租船子公司联合石化从9月以来，每个月都至少装运了40艘超级油轮的中东和西非原油。

中石油(0857.HK)的贸易子公司中国联合石油公司10月购入了规模创纪录的安曼原油，一口气买入47批上扎库姆(Upper Zakum)、安曼和迪拜原油。

11月时，中国国家主席习近平承诺将开始定期发布中国的石油库存数据，不过没有给出具体将于何时开始公布的时间表。

中国国家统计局于去年11月首次公布国家石油储备一期工程的库存量，约为9,100万桶，相当于九天的消费量。(完)

(编译 艾茂林/高琦/王丽鑫/白云; 审校 王洋)

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