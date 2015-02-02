光汇石油冀大幅压缩渤海湾油田开支以应对油价大跌

路透香港2月2日 - 中国民营油品贸易及上游油气开发商--光汇石油(0933.HK)周一称，正与合作伙伴中海油(0883.HK)商讨大幅压缩渤海湾油田的营运开支，以应对原油价大跌影响。

光汇石油去年收购美国Anadarko Petroleum(APC.N)于中国渤海湾两个合同区块权益，而油田的合作方及作业者均为中海油。

该公司行政总裁容伯强向记者表示，面对国际油价大跌，光汇石油正与中海油商讨，希望把今年的油田营运开支预算下调40-50%，以维持项目的回报率。

“这对中海油来说也是试点，就是如何令到油田营运更具效率及精简，但同时能够维持产量不变。”他说。

他并指出，除了在每个环节进行分流之外，将产量分成合同年期延长亦能令每年的服务成本下降。

布兰特原油价自去年中约116美元高位至今累计下跌超过五成，这叫不少上游公司苦不堪言，但对于光汇石油来说，却可能造就并购机会。

容伯强称，公司此前获得中国国家开发银行40亿美元战略融资，已动用很小部分，因此未来会积极物色国内外并购机会，并偏重天然气以及在产的项目，希望保持每年的并购规模大约10亿美元及项目投资回报率在15%。

但他指出，估计国际大型油企如艾克森美孚(XOM.N)、皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)以及英国石油(BP.L)出售在华项目的机会甚微，因此光汇石油除了继续与Newfield Exploration(NFX.N)商讨收购其于中国的业务之外，公司会更关注海外收购，地点包括东南亚。

容伯强指出，光汇石油未来的发展方向仍然是“两头马车”--下游的油品贸易以及上游的油气开采，不过投资重点将集中在上游。油品贸易业务在完成舟山和大连的油库项目一体化布局之后，便会进入收成期，故未来亦会控制船队规模，不会进一步扩张。

光汇石油周一收跌1.57%，报1.88港元，过去三个月累计跌26%。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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