中银国际推出全球首个中资基准商品指数--中银国际原油指数

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京6月16日 - 中银国际周二表示，正式推出全球首个中资基准商品指数--“中银国际原油指数”，为客户提供在传统资本市场之外的更多元化投资渠道。在上述原油指数的基础上，中银国际同时推出了“中银国际原油投资策略”指数。
中银国际提供给路透的新闻稿称，该国际原油指数是以纽约商品交易所上市的轻质低硫原油（WTI）合约为基准，通过按月将近月期货合约展期（交割日后延），100%被动且透明的方式，以便于投资者直接参与原油市场。
新闻稿并称，同时推出“中银国际原油投资策略”指数，从而使投资者可以直接参与原油市场，更重要的是减轻了展期对收益率的影响。
“随着中国进入新的经济发展阶段，中国资本市场有望在深度和广度方面实现快速增长。”中银国际首席执行官李彤表示，“大宗商品市场是我们的业务发展重点，我们相信会在这一领域与我们的客户共同发现未来的成长机遇。”
中银国际环球商品市场策略师付晓认为，未来几年国际原油市场供给会持续充裕，这种预期通常会造成原油市场远期大幅升水的状态，而这种状态会严重影响简单多头策略的收益率。
在原油指数产品优势方面，中银国际负责商品指数产品的伦敦交易员Andreas Janssen指出，对于那些对原油市场有兴趣的投资者来说，该策略避免了ETF式展期策略缺陷。
“中银国际是第一家组建大宗商品业务的中资金融机构，在此次成功发布原油指数的基础上，中银国际将逐步扩大商品指数的范围以涵盖更多的商品种类，为客户提供更丰富、更个性化的商品领域投资产品。”中银国际环球商品主管范兆康表示。（完）
(发稿 倪蔚丹 审校 曾祥进)
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