中银国际推出全球首个中资基准商品指数--中银国际原油指数

路透北京6月16日 - 中银国际周二表示，正式推出全球首个中资基准商品指数--“中银国际原油指数”，为客户提供在传统资本市场之外的更多元化投资渠道。在上述原油指数的基础上，中银国际同时推出了“中银国际原油投资策略”指数。

中银国际提供给路透的新闻稿称，该国际原油指数是以纽约商品交易所上市的轻质低硫原油（WTI）合约为基准，通过按月将近月期货合约展期（交割日后延），100%被动且透明的方式，以便于投资者直接参与原油市场。

新闻稿并称，同时推出“中银国际原油投资策略”指数，从而使投资者可以直接参与原油市场，更重要的是减轻了展期对收益率的影响。

“随着中国进入新的经济发展阶段，中国资本市场有望在深度和广度方面实现快速增长。”中银国际首席执行官李彤表示，“大宗商品市场是我们的业务发展重点，我们相信会在这一领域与我们的客户共同发现未来的成长机遇。”

中银国际环球商品市场策略师付晓认为，未来几年国际原油市场供给会持续充裕，这种预期通常会造成原油市场远期大幅升水的状态，而这种状态会严重影响简单多头策略的收益率。

在原油指数产品优势方面，中银国际负责商品指数产品的伦敦交易员Andreas Janssen指出，对于那些对原油市场有兴趣的投资者来说，该策略避免了ETF式展期策略缺陷。

“中银国际是第一家组建大宗商品业务的中资金融机构，在此次成功发布原油指数的基础上，中银国际将逐步扩大商品指数的范围以涵盖更多的商品种类，为客户提供更丰富、更个性化的商品领域投资产品。”中银国际环球商品主管范兆康表示。（完）

(发稿 倪蔚丹 审校 曾祥进)

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