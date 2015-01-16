IEA月报：油价可能不会很快反弹 尽管美页岩油产量增长料放缓

2014年12月23日在科罗拉多州拍到的图片。 REUTERS/Rick Wilking

路透伦敦1月16日 - 国际能源署(IEA)周五指出，油价或许还会再跌，可能需要一时间才能反弹，尽管愈来愈多迹象显示，随着北美供给成长减速，这波油价下行趋势将会结束，时间可能在今年下半年。

油价在过去六个月已大跌约60%，国际两大指标原油目前都低于每桶50美元，因为在全球经济成长不振之际，美国及加拿大的优质轻质原油供给，已超出市场需求水准。

尽管油价崩跌，石油输出国组织(OPEC)仍未减产。

“大家都在猜市场底部在哪里，不过这波抛盘正带来冲击。除非有重大干扰因素，否则油价不太可能很快回升，不过有诸多迹象显示趋势将会改变。”IEA在月报中称。

IEA表示，油价下跌最终将开始抑制产量并推升需求。

“价格波动的可见影响大多体现在供应方面。上游企业的支出计划已经首当其冲出现缩减。企业在大砍预算，推迟或取消新项目，同时尝试尽可能提高现有油田的产量，”报告称。

IEA将2015年非OPEC国家供应增长预估下调35万桶，至每日95万桶；2014年增幅达到创纪录的190万桶。

**需求变化**

IEA将加拿大和美国的每日产量增长预估分别调降9.5万桶和8万桶，哥伦比亚与俄罗斯则分别调降17.5万桶和3万桶。

该机构表示，北美地区的石油供应增长放慢速度并没有更快，因为许多产油商似乎已经为防范短期价格下跌作好了对冲。

下修非OPEC国家的原油供应增长预估，意味着2015年下半年对OPEC国家原油的日均需求量将为2,980万桶，略低于OPEC的官方产量目标3,000万桶。

对于2015年全年，IEA上调对OPEC国家原油的日需求预估30万桶至2,920万桶，仍远低于该组织12月的产量3,048万桶。伊拉克原油供应猛增至35年高位，且沙特产量保持稳定，支撑了OPEC的12月原油产量。

需求方面，IEA称反应迹象仍难以捉摸，“除了少数明显例外，如美国，油价下跌似乎尚不会刺激需求。”

IEA表示，那是因为油价下跌通常的好处--增加家庭可支配收入、降低工业投入成本--已经基本上被疲弱的经济状况所抵消，后者本身就是油价最初下跌的一个重要原因。

IEA称，这些变化的结果就是，库存增加趋势将持续整个上半年，下半年可能会实现一定程度的再平衡。

“市场再平衡不等于恢复原状。很明显，市场正在经历一次历史性转变。”

“就价格而言，生产者或许会苦尽甘来，但未来几年将是对市场和行业进行反思的时期。过去150年，石油行业不得不周期性地进行再投资。”(完)

(编译 徐文焰/王兴亚；审校 白云/高琦)

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