IEA月报：油价可能将持续面临下行压力 因供给依旧充足

路透新加坡2月10日 - 国际能源署(IEA)周二发布报告称，油价可能还会面临更多下行压力，要到在今年晚些时候才会复苏，而供给充足则推动库存上升，并可能升向纪录高位。

IEA月报称，供给依旧充足，而投资削减要对产量构成较大的影响还需要时日，因而令油价保持在低位。

“尽管预期到2015年末均需平衡收紧，但市场下行压力可能尚未出尽，”IEA称。该机构为主要工业化国家提供能源政策方面的建议。

IEA表示，“除非发生任何未预见到的干扰，OECD国家的库存到2015年中期可能回升至接近1998年8月创下的历史高位28.3亿桶，当时(美国原油)价格随后不久跌至每桶11.22美元的月均低点。”

尽管供应过剩，IEA称，随着“市场参与者看到曙光，并愈发相信石油企业削减支出将引致市场复苏”，油价将可能在今年晚些时候回升。

报告还表示，今年以来出台的平衡油市举措，在五六年后发挥的作用可能比短期内更大，因为“现在的投资决定通常要过好几年才会在实际供需中得到体现”。

IEA在周二发布的另一份报告中表示，一直到2020年，美国都将是石油供应增长的主要来源，即便最近油价崩跌。对于页岩油增长将加剧放缓的预期，国际能源署并不认同。

该机构在中期油市报告中称，油价或将稳定在远低于过去三年高位的水平。(完)

(编译 王洋/王兴亚/徐文焰；审校 蔡美珍)

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