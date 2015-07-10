IEA月报：供应过剩料将导致油价进一步下跌

路透伦敦7月10日 - 国际能源署(IEA)周五称，供应大量过剩可能进一步压低油价，市场再平衡进程可能持续至2016年稍晚时候。

IEA称，由于全球石油市场无法消化目前生产的大量原油，“必须做出改变”。

“石油市场在2015年第二季度严重供应过剩，目前情况依然如此，”IEA在其月报中称。

“同样很清楚的是，市场吸收过剩供应的能力不大可能保持下去。陆上库存空间有限，”IEA补充说。“总有一天会撑不住的。”

“市场仍未触底。”

OPEC核心成员国在去年大多数时间里的产量强劲，目的是为了夺回市场份额。

油价在1月触及45美元的近六年低点后已实现反弹。油价在2014年6月触及115美元之后就开始狂泻，并在OPEC拒绝支撑油价、选择保护自己的市占率之后跌势加深。

周五0800GMT，指标布兰特原油期货LCOc1约报每桶59.50美元。

IEA称，6月OPEC的原油日产量增加34万桶，至3,170万桶，创三年新高，受伊拉克、沙特阿拉伯和阿联酋的产量创新高推动。

IEA称，沙特(沙乌地)阿拉伯6月原油供应量增加5万桶/日至创纪录的1,035万桶/日，伊拉克原油产量更是飙升27万桶/日至历史高位412万桶/日。

与此同时，全球原油需求增长正在放缓。

IEA将今年全球原油需求增长预估小幅下调至139万桶/日，并称预计2016年需求增长将放缓至每日120万桶。

但近期油价的大跌已经开始对非OPEC国家的原油产量产生冲击，尤其是美国。过去五年来，美国轻质页岩油产量实现前所未有的增长，颠覆了整个石油行业。

IEA称，在油价下跌及开支削减冲击下，非OPEC原油供应增长料将在2016年止步。该机构预计2015年非OPEC石油供应增长100万桶/日，2016年料零增长。(完)

(编译 汪红英/白云/刘秀红；审校 李春喜/王颖/王兴亚)

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