国际油价续挫 因美国库存猛增及沙特意欲打压油价

* 美国上周原油库存猛增850万桶-EIA

* 布兰特原油期货跌穿50日和200日移动均线切入位,跌势加速

* 日本央行增加购买资产

* 西班牙需要救助的可能性令油价承压

路透纽约9月19日电---油价周三重挫近4美元,因沙特意欲打压油价,且美国原油库存在艾萨克风暴过後猛增,引发连续第三日基金重拳结清仓位.

布兰特原油期货跌穿50日和200日移动均线切入位,引发技术性抛压,令该期货跌至六周最低.大型对冲基金料正结清美联储上周宣布第三轮量化宽松政策以前所建立的多头仓位.

交易商表示,此轮跌势始於周一午後,由宏观基金大举抛售引发闪崩.周二和周三,油价进一步下挫,令本周迄今跌幅达到超过7%,此前沙特也表示,将采取行动将油价从四个月高位拉回.

"投资人认为可能沙特将增产,一些基金借此机会结清仓位."Jefferies Bache的Christopher Bellew表示.

在美国能源资料协会(EIA)公布上周美国原油库存猛增850万桶,远超预期後,油价进一步下挫.

11月布兰特原油期货收跌3.84美元或3.4%,报108.19美元,日低为107.40美元,为8月3日来最低.

布兰特原油期货三日跌幅超过7%,为6月初暴跌7.73%以来最大三日跌幅.

周四将到期的美国10月原油期货跌3.31美元或3.47%,结算价报每桶91.98美元,也跌穿了50日移动均线切入位93.08美元.

美国11月原油期货跌3.32美元,结算价报92.30美元.

日本央行周三放宽货币政策,将扩大资产购买规模,10万亿日圆(1,270亿美元),至80万亿日圆,增加的部分将用於购买公债和贴现国库券,因全球需求放缓和中日两国关系紧张,削弱了近期内经济回暖的可能.油价一度因此获得短暂提振.(完)

--编译 李军;审校 母红

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