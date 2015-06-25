石油期权大单惊现市场 有关产油商采取对冲的猜测重燃

路透纽约6月25日 - 上周两笔总价值近6,000万美元的石油期权交易提高了该市场上的波动率，并重新催生了交易员们对于美国石油生产商针对今年秋季有可能出现的油价再度大幅下跌做对冲的猜测。

一些交易员表示，目前对未来产出进行对冲是谨慎的，因未来价格似乎仍将区间波动。不过交易员表示，空头担忧已被点燃，因当炼厂开始秋季检修之际，将有一系列进口抵达美国墨西哥湾地区，因此供给或将膨胀。

据美国存管信托结算公司(Depository Trust and Clearing Corp,DTCC)的数据，上述两笔在明年11月到期的大规模卖权，相当于近100万桶原油，期权持有者在油价跌破53美元时有权以53美元卖出。

买家的身份尚不清楚。交易员和银行业人士表示，这些交易带有墨西哥财政部和该国国有石油公司Pemex的特征。在大宗商品市场，墨西哥的对冲计划是最受关注的国家层面的对冲操作。

墨西哥财政部拒绝就上述对冲一事发表评论。

熟悉资金流向的四位消息人士称，经历近两个月的油价区间波动及清淡交投局面后，其他产油商也已开始加大对冲力度，力争锁定价位，为明年甚至2017年的产出收入提供保证。

今年4月份，油价反弹导致产油商对冲操作增多。这种操作近日又开始抬头，主要因产油商对第三、四季度充足的供应状态心生担忧。

目前，指标美国原油期货CLc1处于每桶60美元左右，较去年6月的高位下跌40%。在信贷额度秋季检视即将到来之际，通过对冲确保最低价格还可以帮助产油商保证贷款通道的畅通。

尽管美国炼厂当前加工量较高，以应对夏季驾驶高峰季，但有相当大一部分炼厂计划最早8月初开始大检，10月中旬左右结束。

交易商还指出，北海和西非的原油过剩情况令第四季供应砝码进一步加重，可能导致供应过剩局面更加恶化。

分析师称，产油商与银行之间秋季的既定信贷会晤是另一个对冲刺激因素。

但也有一些交易商称，不论所有这些对冲背后有多少利空因素，若产油量放缓或海外发生突发事件，都仍有可能推高油价。(完)

(编译 王洋/刘秀红；审校 杜明霞)

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