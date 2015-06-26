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中国财经 | 2015年 6月 26日 星期五 16:53 BJT

中国证监会预期完成原油期货准备工作需三个月左右时间

路透北京6月26日 - 中国证监会周五发布境外交易者和经纪机构参与境内特定品种期货暂行办法，证监会新闻发言人张晓军并预计，完成原油期货的准备工作还需三个月左右时间。

他在证监会新闻例会上称，证监会确定原油期货为境内期货的特定品种。颁布上述办法，有利于引导境外交易者有序进入中国期货市场。

去年12月，中国证监会批准上海期货交易所在其国际能源交易中心开展原油期货交易，将择机批准原油期货合约上市挂牌日期。上海期交所理事长宋安平上月透露，力争在今年底上市原油期货。

中国证监会副主席姚刚此前曾表示，将协同各方积极准备，确保原油期货平稳上市和安全运行，并以原油期货为突破口，逐步引入境外投资者参与中国期货市场。（完）

(发稿 张晓翀; 撰写 林琦; 审校 张喜良)

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