油价下跌 利比亚油田恢复生产重压市场

中国股市及澳元下跌 受穆迪调降中国评级拖累
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
路透纽约4月3日 - 油价周一下跌，因利比亚产量反弹，抵销亚洲经济数据良好，直指该区能源需求强劲带来的支持。
指标布兰特6月原油合约下跌0.41美元，或0.8%，收报每桶53.12美元。不过，这较周五近月合约收盘价高0.29美元，当日5月布兰特原油仍是近月合约，成为近四周来最高收位。
美国原油下跌0.36美元，或0.7%，收报每桶50.24美元。
交易商表示，美国和布兰特原油期货均从日内高位回落，此前未能站稳在100日移动均线之上，此水准带来技术阻力。
利比亚的最大油田Sharara周日恢复出产，之前一周供应受到干扰。消息人士向路透表示，利比亚国家石油公司NOC周一取消对Sharara原油装运的不可抗力。
周一该油田石油产量为大约12万桶/日，在3月27日关闭前产量为大约22万桶/日。
美国活跃钻机数增加也重压油市。能源服务公司贝克休斯表示，上周美国活跃钻机增加，第一季增幅为2011年中以来最大。
不过，亚洲数据暗示未来能源需求稳健。
数据显示，3月大部份亚洲国家制造业活动继续强劲增长。中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
在穆迪宣布将中国长期本币和外币发行人评级从Aa3下调至A1后，澳元兑美元最多下跌0.3%至0.7452美元。人民币兑美元即期微跌至6.8949元人民币，沪综指下跌1%至3,031.39点。
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