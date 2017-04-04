油价下跌 利比亚油田恢复生产重压市场

路透纽约4月3日 - 油价周一下跌，因利比亚产量反弹，抵销亚洲经济数据良好，直指该区能源需求强劲带来的支持。

指标布兰特6月原油合约下跌0.41美元，或0.8%，收报每桶53.12美元。不过，这较周五近月合约收盘价高0.29美元，当日5月布兰特原油仍是近月合约，成为近四周来最高收位。

美国原油下跌0.36美元，或0.7%，收报每桶50.24美元。

交易商表示，美国和布兰特原油期货均从日内高位回落，此前未能站稳在100日移动均线之上，此水准带来技术阻力。

利比亚的最大油田Sharara周日恢复出产，之前一周供应受到干扰。消息人士向路透表示，利比亚国家石油公司NOC周一取消对Sharara原油装运的不可抗力。

周一该油田石油产量为大约12万桶/日，在3月27日关闭前产量为大约22万桶/日。

美国活跃钻机数增加也重压油市。能源服务公司贝克休斯表示，上周美国活跃钻机增加，第一季增幅为2011年中以来最大。

不过，亚洲数据暗示未来能源需求稳健。

数据显示，3月大部份亚洲国家制造业活动继续强劲增长。中国3月财新制造业PMI连续第七个月保持扩张。(完)