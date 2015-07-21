全球经济成长将提振油价--科威特石油部长

路透科威特7月21日 - 根据al-Qabas报纸周二引述，科威特石油部长奥马尔(Ali al-Omair) 指出，产油国家预期未来全球经济增速将提高油价。

“成员国对于全球经济成长改善迹象感到满意，”奥马尔在声明稿中表示。

"不要就盯着产量，我们最关心的是全球经济增长率，这将会使得油市回到所需的平衡，维持价格在合理水准。"

奥马尔亦表示，科威特同亚洲、欧洲和其他市场的进口商有着非同一般的关系，将有能力维护住其在全球市场中的份额。

他称，科威特有信心能实现制定的产量策略，继续执行将每日原油产量增至400万桶的计划。今年6月的日产量为274万桶。(完)

(编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 艾茂林/高琦)

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