全球经济成长将提振油价--科威特石油部长

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透科威特7月21日 - 根据al-Qabas报纸周二引述，科威特石油部长奥马尔(Ali al-Omair) 指出，产油国家预期未来全球经济增速将提高油价。
“成员国对于全球经济成长改善迹象感到满意，”奥马尔在声明稿中表示。
"不要就盯着产量，我们最关心的是全球经济增长率，这将会使得油市回到所需的平衡，维持价格在合理水准。"
奥马尔亦表示，科威特同亚洲、欧洲和其他市场的进口商有着非同一般的关系，将有能力维护住其在全球市场中的份额。
他称，科威特有信心能实现制定的产量策略，继续执行将每日原油产量增至400万桶的计划。今年6月的日产量为274万桶。(完)
(编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 艾茂林/高琦)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。