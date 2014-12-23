独家：海湾OPEC成员国预计油价到2015年底重返70美元上方

路透阿布扎比12月23日 - 石油输出国组织(OPEC)代表本周表示，阿拉伯地区OPEC产油国预计，全球油价到明年底反弹至每桶70-80美元。这是OPEC对于油市中期将在什么价位企稳首次发声。

这些代表有一部分来自核心的海湾OPEC成员国。代表们表示，油价可能不会很快回到100美元水平，一些代表甚至可能并不乐见这个价位。部分消息人士称，一旦被诸多主要产油国视为“合理”价格，每桶100美元的油价就会鼓励OPEC之外的高成本产油国新生产太多石油。

但他们认为，一旦美国页岩油等高成本石油的极快增速放慢下来，且较低的油价开始刺激需求，油价就可能开始在2015年底前达到新的平衡--甚至在OPEC不必减产的情况下。OPEC最近反复重申不会减产。

“总体的看法是价格不会崩盘，几个月的时间里油价或触及60美元，或者稍低一点，之后会回升至每桶80美元的可接受水平，不过可能会是在八个月或一年后，”一位海湾国家的石油业消息人士对路透表示。

另一个海湾OPEC成员国消息人士称：“我们需要等待看看。我们认为明年不会达到100美元，除非有突然的供给中断。但明年均价会保持在70-80美元之间，会的。”

上述评论是首批暗示大型产油国如何看待明年原油市场的评论。他们对原油市场前景的看法，对石油公司高管、分析师和交易员有很好的启示。

**不再三位数**

过去几个月，沙特官员一直明确表明，其以往认定的每桶100美元的油价是公平价格的观点已经被搁在一边，至少在可预见的未来是如此。沙特阿拉伯石油部长欧那密周末在被问及油价是否会再度站上三位数时，很直接的说“可能不会”。

全球最大出口国沙特与海湾地区的石油输出国组织(OPEC)盟友表示，其他产油者放缓的时候到了--不论是主要产油国俄罗斯，还是美国页岩油业者；OPEC再也无法大幅减产、降低市场份额，以避免油价跌势。

如同欧那密接受中东经济调查(Middle East Economic Survey， MEES)采访时称，“无论油价位于什么水平，减产都不符合OPEC成员国的利益。”

由于OPEC不愿出面保卫价格，油价直线滑落，但多数OPEC成员视若无睹。

另一阿拉伯石油行业消息人士，在阿布扎比的阿拉伯石油输出国家组织(OAPEC)会议间歇对路透表示，在目前的时间点，干预市场只会招致全新的对手持续产油、侵蚀OPEC的市场份额，并不能保证油价持续回升。

“每次油价下跌，我们就会被要求减产，”该消息人士表示。

海湾地区另一名OPEC消息人士重申，OPEC不会单独减产。这位OPEC消息人士表示，如果想要市场稳定、油价上涨的话，那么俄罗斯、墨西哥与哈萨克斯坦等非OPEC产油国，以及“任何每天产油超过100万桶的产油者”都应该减产，或者至少冻结供应。

**无价格目标**

可以肯定的是，尚无迹象表明OPEC正瞄准特定价格水准，或是希望这样做。该组织约十年来一直没有官方的价格目标，且沙特阿拉伯长期维持这样的立场，即寻求油价稳定，而非设定的目标。

不过在交易商努力要搞清何时以及在何水准市场会稳定下来之时，其提供了便利的衡量标准。

在被问及不考虑价格、OPEC以什么指标来判定市场是否企稳时，欧那密回答称，“信号发出需要时间，一年、两年、三年。我们不会以一个指标来判定...不过可以肯定的是那些效率最高的生产国将是未来主导市场的玩家。”

伊拉克石油部长Adel Abdel Mehdi周一接受路透采访时表示，他认为当前价格会在每桶约60美元企稳，但是明年年中之前或涨破70美元。

“我认为当前市场自身已经开始企稳了，”伊拉克国有石油销售公司SOMO负责人Falah al-Amiri对路透称。

“我认为，市场不会对明年油价升至80美元或之上抱有太多乐观情绪。我认为价格甚至达不到80美元，”Amiri指称因页岩油产量对当前价格具备弹性。(完)

(编译/审校 艾茂林/田建华/王洋/高琦/杜明霞/朱晓军/陈宗琦)

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