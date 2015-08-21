美国远月原油期约创新低 墨西哥对冲操作非罪魁

路透纽约8月20日 - 明年以及更远期的美国原油期货周四创出合约新低，有些跌破了每桶50美元，尽管即期价格显示油价在下跌两个月后有所企稳。

这些远月合约不同寻常地大幅下挫，而且交易量巨大，与相对平静的近月合约形成对比。原油交易商纷纷猜测其背后原因，从基金被迫平仓到原油生产者采取新一轮对冲操作，不一而足。但这些说法都缺乏直接证据。

不论因何而起，这种下跌都可能令人愈发觉得油价将在更长时期内保持低迷。部分原因在于，美国页岩油产出面对低油价时的抵抗力超乎预期。

有些人认为“明年供应过剩局面不会缓解，可能持续一段时间，”Tradition Energy的资深分析师Gene McGillian表示。

墨西哥表示8月14日已完成年度对冲计划，这使得美国远月原油期约大跌更显得不寻常。以前，交易商经常拿墨西哥对冲操作说事，指其是推动远月合约下跌的主要因素之一。

墨西哥财政部买入了涵盖2.12亿桶原油的期权，以保证2016年大约半数出口最低能得到每桶49美元的价格。交易员表示，尽管该国使用期权而不是期货进行对冲，但对油市的净影响往往是利空的。

2016年12月西德克萨斯中质油(WTI)合约跌0.92美元，结算价每桶49.27美元，成交将近4.4万口，为纪录次高成交水平。该合约在两天时间下跌了近3美元，跌幅逾5%。2017年12月合约跌1.12美元至每桶53.67美元，成交量是20日均线水平的两倍。

相反，交投最活跃的10月合约周四上涨0.05美元，成交量低于一天之前；因2015年大西洋飓风季第一场飓风的来临而受到支撑。

指标油价在过去两个月下跌了大约三分之一，本周跌至每桶40美元的六年半低位。

人们愈发相信，即便长期油价在每桶50美元或更低，而不是今年稍早预估的60-70美元，油企仍能继续增加产量。这也导致今夏的远月合约价格挫跌。

“今年1月至8月发生变化的是盈亏平衡价格和效率，”Mobius Risk Group研究和分析部门副总裁John Saucer表示。

“盈亏平衡不用再高到75美元，甚至65美元都到不了。不少公司、人和资产，在60美元、55美元甚至50美元就可以赚到钱。”

就周四的情况，一名原油交易员认为，抛售可能是一只大型基金或投资者放弃押注油价会很快反弹而平仓。WTI空仓部位接近于历史最高水平。

一些交易员还谈到油企加大力度展开针对油价进一步下滑的对冲操作，不过多数公司还是尽力避免在油价大幅下滑的时候卖出。一名券商说，对冲远期波动的合约买盘不算太多，意味着油企对冲操作规模不大。(完)

(编译 张涛/王颖；审校 张明钧/王洋)

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