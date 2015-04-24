OPEC原油过剩量接近每日200万桶 创至少10年来最高

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦4月24日 - 来自路透、主要预测和能源机构的数据显示，石油输出国组织(OPEC)成员国的石油日产量较需求高出近200万桶，创至少是10年来的最高过剩量。
路透数据显示，OPEC今年第一季度产油量为3,027万桶/日。据美国能源资料协会(EIA)预计，第二季度OPEC的产油量预计会更多，约为每日3,036万桶。
分析师表示，包括沙特、伊拉克、科威特和阿联酋在内的OPEC主要成员国在最近几个月增加了产量，试图在伊朗的经济制裁可能解除之前提高市场份额。
但对OPEC石油的需求远远低于其产量。包括OPEC和国际能源署(IEA)等主要机构表示，1-3月份对OPEC石油的需求平均仅为2,834万桶/日，预计4-6月份也仅会小幅增至2,837万桶/日。
这使第一季度和第二季度的OPEC原油过剩量分别达到每日193万桶和199万桶，创至少是10年以来的最高，这将会推动全球很多地方的石油库存升至纪录水准。
EIA数据显示，美国截止4月17日当周的原油库存为4.89亿桶，创纪录最高。
OPEC原油过剩量图表：link.reuters.com/tyv52w
美国原油库存图表：link.reuters.com/seb64w (完)
(编译 汪红英；审校 孙茉莉)
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