亿万富豪皮肯斯预计油价上涨 押注杰布·布什将当选美总统

路透拉斯维加斯5月7日（记者 Svea Herbst-Bayliss） - 能源投资大亨、亿万富豪皮肯斯（T. Boone Pickens）称，随着石油需求复苏，油价到年底前可能达到每桶75美元。

年逾八旬的皮肯斯还谈及政治，称他押注前佛罗里达州州长杰布·布什将胜选。他抱怨华盛顿的政治僵局，称民主党候选人希拉里·克林顿是个“失败者”。

皮肯斯谈及他熟谙的能源领域，预计油价将上涨，称需求复苏。目前全球石油日需求在150万桶左右，远高于2014年的每日66万桶。

与此同时，石油库存已见顶，因美国产油的钻塔数量减少。

谈到美国大选时，皮肯斯旗帜鲜明。他说：“我支持（杰布）布什。”他称已为竞选活动捐款10万美元，尽管杰布·布什尚未正式宣布参选。

当被问及杰布·布什当选后的当务之急是什么时，皮肯斯说：“理清中东的乱局”。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。