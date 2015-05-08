亿万富豪皮肯斯预计油价上涨 押注杰布·布什将当选美总统

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透拉斯维加斯5月7日（记者 Svea Herbst-Bayliss） - 能源投资大亨、亿万富豪皮肯斯（T. Boone Pickens）称，随着石油需求复苏，油价到年底前可能达到每桶75美元。
年逾八旬的皮肯斯还谈及政治，称他押注前佛罗里达州州长杰布·布什将胜选。他抱怨华盛顿的政治僵局，称民主党候选人希拉里·克林顿是个“失败者”。
皮肯斯谈及他熟谙的能源领域，预计油价将上涨，称需求复苏。目前全球石油日需求在150万桶左右，远高于2014年的每日66万桶。
与此同时，石油库存已见顶，因美国产油的钻塔数量减少。
谈到美国大选时，皮肯斯旗帜鲜明。他说：“我支持（杰布）布什。”他称已为竞选活动捐款10万美元，尽管杰布·布什尚未正式宣布参选。
当被问及杰布·布什当选后的当务之急是什么时，皮肯斯说：“理清中东的乱局”。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
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