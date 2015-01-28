高盛预计2015年上半年WTI价格将接近每桶40美元

日本炼油商出光兴产与昭和壳牌签署业务结盟协议
路透东京5月9日 - 日本炼油商出光兴产与昭和壳牌石油因合并案遇阻，双方周二宣布已签署一项协议，将先组成业务同盟。
路透伦敦1月28日 - 高盛周三表示，预计2015年上半年大部分时间里西德克萨斯中质油CLc1价格将接近每桶40美元水平，是主要投行中预期价格最低的一家。
高盛表示，经历上半年的低迷表现后，WTI以及布兰特原油料分别反弹至每桶65美元和70美元。
“这表明油价将从当前水准强劲反弹，但时间上不确定，我们将等待企稳迹象，之后对大宗商品才会转为更加正面的立场。”高盛在一份报告中表示。(完)
(编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
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