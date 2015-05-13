IEA月报：全球油市供给过剩或加剧 因OPEC产量居高不下

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦5月13日 - 国际能源署(IEA)周三表示，随着石油输出国组织(OPEC)为争夺市场份额而令石油产出接近历史高位，全球油市的供给过剩态势逐渐加剧。
IEA在其月报中称，尽管油价过去一年大幅下降令石油需求已经开始增长，但产出仍在持续上升，令全球范围内的库存攀升。
有迹象显示，全球石油供给过剩的态势正在向精炼油品市场扩散，这可能令近期的油价反弹态势难以为继。
“尽管美国出现暂时性的看涨迹象，而且除非如果其他地区发生意外中断，市场短线的基本面看起来依旧相对松软，”国际能源署(IEA)表示。
由于供应充裕，油价从2014年6月高于每桶115美元的水平重挫。在OPEC选择保卫市场份额拒绝减产后，油价下跌之势加剧。
截至周三0800 GMT，指标布兰特原油期货LCOc1报每桶接近67美元。(完)
(编译 王洋/陈宗琦；审校 张明钧/张涛)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。