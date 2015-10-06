国际油价跳升2美元并突破近期区间

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透纽约10月6日 - 油价周二跳升逾2美元，突破维持了一个月之久的交易区间，受助于技术性买盘、行业磋商以及美国政府数据显示全球供应过剩的情况可能正在好转。
布兰特原油期货连涨第三日，收在50美元之上，为一个月来首见。这让部分交易商相信，油价重新跌回8月触及的六年半低位的可能性不大。
油价早盘上扬，因美国政府预计明年原油供应收紧，以及有迹象显示，俄罗斯、沙特和其他产油大国可能就支撑市场进行进一步磋商。油价升穿50美元后涨势加速，受助于技术性买盘和美元走软。
布兰特原油期货收涨2.67美元，或5.4%，报每桶51.92美元，升穿47-50美元的区间，油价自9月初以来一直陷于该区间内。日高较52美元相差仅0.01美元，为9月3日以来最高，过去三日累积升幅超过7%。
美国原油期货收涨2.27美元，或4.9%，报每桶48.53美元。
“美国近月原油期货重新跌回37-38美元区域的可能性降低，”Ritterbusch & Associates的油市咨询师Jim Ritterbusch表示，“我们坚持长期以来的观点，即油价跌至这一支撑位之下的可能性基本不存在。”
Caprock Risk Management的分析师Chris Jarvis表示，“美国石油产量短期内加速下降引发对原油的买盘。”
不过，接受路透调查的分析师预计，上周美国原油库存连续第二周增加，更多炼厂停工维护。
美国石油协会(API)将于周二2030 GMT公布上周原油库存数据。美国能源资料喜欢(EIA)将在周三公布官方库存数据。
EIA在周二公布的月报中称，明年全球石油需求增幅将是六年来最大，与此同时非石油输出国组织(OPEC)成员国供应增长停滞，这表明原油供应过剩的情况改善的速度快于预期。
EIA在短期能源市场前景展望中称，明年全球原油总供应预计将增至每日9,598万桶，较上月的预期减少了0.1%。预计需求将增加27万桶，至每日9,520万桶，较9月预期增加了0.3%。
油企高管在一次伦敦举行的行业大会警告称，如果燃料需求增加，美国石油产量“锐减”可能导致油价攀升。美国页岩油生产商EOG Resources的前执行长Mark Papa在Oil and Money大会上表示，美国石油产量增速本月将放缓，并从明年初开始下降。
俄罗斯能源部长表示，该国和沙特上周开会讨论油市状况，且将继续进行相互协商。
OPEC秘书长巴德里在伦敦举行的一次大会上称，OPEC和非OPEC产油国应携手合作，降低全球的过剩供应。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。