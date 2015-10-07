（修正）国际油价跳升2美元并突破近期区间

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路透纽约10月6日 - 油价周二跳升逾2美元，突破维持了一个月之久的交易区间，受助于技术性买盘、行业磋商以及美国政府数据显示全球供应过剩的情况可能正在好转。

布兰特原油期货连涨第三日，收在50美元之上，为一个月来首见。这让部分交易商相信，油价重新跌回8月触及的六年半低位的可能性不大。

油价早盘上扬，因美国政府预计明年原油供应收紧，以及有迹象显示，俄罗斯、沙特和其他产油大国可能就支撑市场进行进一步磋商。油价升穿50美元后涨势加速，受助于技术性买盘和美元走软。

布兰特原油期货收涨2.67美元，或5.4%，报每桶51.92美元，升穿47-50美元的区间，油价自9月初以来一直陷于该区间内。日高较52美元相差仅0.01美元，为9月3日以来最高，过去三日累积升幅超过7%。

美国原油期货收涨2.27美元，或4.9%，报每桶48.53美元。

“美国近月原油期货重新跌回37-38美元区域的可能性降低，”Ritterbusch & Associates的油市咨询师Jim Ritterbusch表示，“我们坚持长期以来的观点，即油价跌至这一支撑位之下的可能性基本不存在。”

Caprock Risk Management的分析师Chris Jarvis表示，“美国石油产量短期内加速下降引发对原油的买盘。”

不过，接受路透调查的分析师预计，上周美国原油库存连续第二周增加，更多炼厂停工维护。

美国石油协会(API)将于周二2030 GMT公布上周原油库存数据。美国能源资料协会(EIA)将在周三公布官方库存数据。

EIA在周二公布的月报中称，明年全球石油需求增幅将是六年来最大，与此同时非石油输出国组织(OPEC)成员国供应增长停滞，这表明原油供应过剩的情况改善的速度快于预期。

EIA在短期能源市场前景展望中称，明年全球原油总供应预计将增至每日9,598万桶，较上月的预期减少了0.1%。预计需求将增加27万桶，至每日9,520万桶，较9月预期增加了0.3%。

油企高管在一次伦敦举行的行业大会警告称，如果燃料需求增加，美国石油产量“锐减”可能导致油价攀升。美国页岩油生产商EOG Resources的前执行长Mark Papa在Oil and Money大会上表示，美国石油产量增速本月将放缓，并从明年初开始下降。

俄罗斯能源部长表示，该国和沙特上周开会讨论油市状况，且将继续进行相互协商。

OPEC秘书长巴德里在伦敦举行的一次大会上称，OPEC和非OPEC产油国应携手合作，降低全球的过剩供应。(完)