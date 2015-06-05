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国际财经 | 2015年 6月 5日 星期五 18:57 BJT

俄罗斯Gazprom Neft计划今年向亚洲出口270万吨石油

路透莫斯科6月5日 - 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM)(GAZP.MM)旗下石油部门Gazprom Neft(SIBN.MM)高层周五称，公司计划今年向亚洲出口总计270万吨石油，其中约三分之一运往中国。

公司副首席执行官Anatoly Cherner称，运往中国的石油将沿用去年开始的做法，以人民币结算。

Gazprom Neft首席执行官Alexander Dyukov补充道，公司将多数人民币营收用于与中国承包商的结算。(完)

(编译 艾茂林; 审校 于春红)

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