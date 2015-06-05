俄罗斯Gazprom Neft计划今年向亚洲出口270万吨石油

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透莫斯科6月5日 - 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM)(GAZP.MM)旗下石油部门Gazprom Neft(SIBN.MM)高层周五称，公司计划今年向亚洲出口总计270万吨石油，其中约三分之一运往中国。
公司副首席执行官Anatoly Cherner称，运往中国的石油将沿用去年开始的做法，以人民币结算。
Gazprom Neft首席执行官Alexander Dyukov补充道，公司将多数人民币营收用于与中国承包商的结算。(完)
(编译 艾茂林; 审校 于春红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。