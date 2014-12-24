《热点透视》沙特给OPEC产油国上课：市场自由定价理论现实中走不通

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas； 编译 李爽
路透伦敦12月23日 - 所有产油国请注意：沙特有话要说。价格若完全由市场自由决定，将会低到难以接受。石油输出国组织(OPEC)顺利运行需要有规则，沙特石油部长欧那密希望能得到其他国家的认同。
欧那密对中东经济调查(Middle East Economic Survey)称，“无论价格在什么水平，减产都不符合OPEC产油国的利益。”有阴谋论者认为，沙特和西方国家阴谋通过打压油价来削弱其看不惯的政权，持这种看法的人恐怕要失望了，因为欧那密说，这是出于经济因素考虑，而非政治因素。搭便车的人也应为高获利付出一点代价。
欧那密说得有道理。如果沙特和其他成本极低的产油国放量供应薄利多销--完全自由的市场中可能会这么做--那么油价在每桶20美元时或许就已经满足需求了。1973年OPEC首次展示出其强大影响力之前，油价换算成目前的美元价值，就是20美元左右。美国页岩油和深海钻探要取得经济效益，这样的价格远远不够。
1973年以来经通胀调整的每月均价为58美元。这很大程度上要归功于沙特，因为沙特在必要时牵头减产。
沙特再次采取行动，这次是不减产。他们的理由很充分，认为他们作出牺牲换来高成本生产商的扩张，长期来看这是不公平的。沙特希望保住自己的市场份额。
更重要的是，他们愿意承受一点痛苦换取更好的结果，即经济效益低的生产者减产，让市场在比较合理的价格应恢复供需平衡。如果不能心照不宣，市场的教训或许能让他们合作。
沙特此举可能大获成功。他们及其海湾地区盟国或许有充足的外汇储备，能够长期承受低油价，持续时间足以阻碍美国页岩油的成长，并说服资金紧张的俄罗斯和墨西哥也尽自己的一份力量。他们会从中学到，对于出口国而言，自由市场在理论上也许合理，但现实中走不通。(完)
(译文审校 王丽鑫)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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