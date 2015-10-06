壳牌CEO称油价显示复苏初步迹象 但价格升势将缓慢

路透伦敦10月6日 - 壳牌(RDSa.L)执行长Ben van Beurden周二表示，油市正在开始复苏，但全球供给过剩的规模意味着油价或仅会缓慢上升。

“我们看到了油价复苏的初步迹象，”他在伦敦的一次行业会议上表示。

“迄今美国页岩油厂商在财务和技术上所展现出的韧性要远超过许多人的预期，”他说。“在页岩油业务比我们认为的更具韧性的情况下，价格复苏还需要一段时间。”

他表示，若油价保持在低位，美国许多页岩油开采商将面临再融资困难，从而会使未来的石油产出下降。

他称，“开采商目前正在寻找新的资金以求存活，他们可能很难获得资金。”(完)