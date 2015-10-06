壳牌CEO称油价显示复苏初步迹象 但价格升势将缓慢

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦10月6日 - 壳牌(RDSa.L)执行长Ben van Beurden周二表示，油市正在开始复苏，但全球供给过剩的规模意味着油价或仅会缓慢上升。
“我们看到了油价复苏的初步迹象，”他在伦敦的一次行业会议上表示。
“迄今美国页岩油厂商在财务和技术上所展现出的韧性要远超过许多人的预期，”他说。“在页岩油业务比我们认为的更具韧性的情况下，价格复苏还需要一段时间。”
他表示，若油价保持在低位，美国许多页岩油开采商将面临再融资困难，从而会使未来的石油产出下降。
他称，“开采商目前正在寻找新的资金以求存活，他们可能很难获得资金。”(完)
(编译 王洋; 审校 于春红)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。