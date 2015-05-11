4月中国取代美国跃居全球第一大原油进口国

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透新加坡5月11日 - 4月份中国取代美国，首次成为全球第一大原油进口国，而且尽管经济放缓，中国的原油进口预计仍将维持强劲，这将对全球石油和大宗商品市场产生深远的影响。
中国原油进口的飙升令人颇感意外，因为中国的经济增速正在放缓，而且外界预期其原油进口也将随之放慢。不过低油价和中国的一系列降息举措成为支撑原油需求的因素。
路透数据显示，4月中国原油进口量为每日近740万桶，高于美国当月的每日720万桶。
尽管未来几个月中国的原油进口排名可能会回落到第二位，不过以长远观点来看，中国显然正迈向取代美国成为全球最大原油进口国的道路上。
中国已经是全球最大的能源消费国，此次在原油进口领域取代美国，意味着中国几乎是所有大宗商品的头号消费国，这包括煤炭、铁矿石和大部分金属，这对市场来说构成深远的影响。而大宗商品市场的重心在持续从西方转向东方。
新加坡国立大学能源安全研究所主任Philip Andrews-Speed说：“作为全球最大的原油进口国，北京应该会获得更大的购买力。中国在中东的参与态势将继续改变，将不再会是小角色。”
“相较于那些进口较少的国家，不仅中国对中东国家而言更加重要，而且中东国家对中国来说也将变得逐步重要起来，”他说。
因供给过剩，2014年6月至今年1月全球油价LCOc1累计下挫60%，刺激中国建立原油储备，这改变了贸易和石油政治态势。(完)
(编译 王洋;审校 张明钧)
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