油价触及2009年4月来最低 但在美国油井钻机数据公布后缩减跌幅

路透纽约1月9日 - 全球原油价格周五重拾跌势，布兰特和美国原油触及2009年4月来最低，连续第七周下跌，但在报告显示美国油井钻机数目骤降后，油价缩减跌幅。

布兰特原油跌穿49美元，但在石油服务公司Baker Hughes公布美国油井钻机数量跌幅是24年来最大后，布兰特原油收在每桶50美元上方，此为本周稍早守住的支持位。

在本周头两日大跌10%后，油价在过去两日变动不大。

原油在周五纽约早盘下跌约0.50美元，因12月美国就业数据强劲扶助限制跌幅。

在接近午盘的一个小时，原油抛盘动能增强，压低布兰特和美国原油价格至2009年4月来最低水平。但在Baker Hughes公布油井钻机数据后，油价缩减跌幅。

“在我看来，油价还没有稳定，但钻机数据和周末前一些回补空头扶助油价缩减跌幅，”Tyche Capital Advisors高管Tariq Zahir说。

布兰特原油下跌0.85美元，结算价报每桶50.11美元，稍早跌至48.90低位。

美国原油下跌0.43美元，结算价报每桶48.36美元，稍早下跌至47.16美元。

本周，布兰特原油下滑11%，美国原油跌8%。

布兰特原油较美国原油溢价跌至近三个月低位1.70美元。

Baker Hughes称，美国油井钻机本周减少61座，为1991年来最大单周跌幅。钻机在10月中触及1,609座的纪录高位后，钻机数目在过去13周中有10周下降。在截至1月9日该周，油并钻机为1,421座，是2月来最低水平。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。