版本:
中国
市场报道 | 2013年 4月 4日 星期四 08:58 BJT

投行观点：巴克莱调降2013年布兰特原油和美国WTI价格预期

路透4月3日 - 巴克莱资本国际周三调低对2013年布兰特原油和美国西德克萨斯中质油(WTI)价格的预期，因地缘政治环境趋于平静。

该银行预计2013年布兰特原油和WTI原油价格分别为每桶112美元和95美元，之前预期分别为125美元和108美元。

“我们下修油价预估，以反映出目前地缘政治形势至少比我们此前预期平静，”巴克莱分析师在一份报告中称。

分析师表示，他们对2013年布兰特原油与WTI的平均价差预估仍为每桶17美元，亦称未来数月供需状况将比较平衡。(完) (编译 李爽; 审校 许娜)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐