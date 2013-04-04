投行观点：巴克莱调降2013年布兰特原油和美国WTI价格预期

路透4月3日 - 巴克莱资本国际周三调低对2013年布兰特原油和美国西德克萨斯中质油(WTI)价格的预期，因地缘政治环境趋于平静。

该银行预计2013年布兰特原油和WTI原油价格分别为每桶112美元和95美元，之前预期分别为125美元和108美元。

“我们下修油价预估，以反映出目前地缘政治形势至少比我们此前预期平静，”巴克莱分析师在一份报告中称。