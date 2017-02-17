尽管出现看跌信号 市场继续大举押注油价上涨

路透纽约2月16日 - 近两周油市交易员已经摆脱了美国石油库存创纪录报告的影响，市场继续押注原油价格还会进一步攀升。

投资者认为尽管美国页岩油继续增加产量，但石油输出国组织(OPEC)的减产举措基本上能让油市恢复平衡，油市因此保持着强势态势。

当周三公布的数据显示美国原油库存连续第二周大增时，市场反应相对平和，当日几无变动。投资者期待表明OPEC实际减产的更多证据。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，上周非商业性交易商持有的美国原油合约净多仓规模为477,000口，略低于前一周创纪录水平的石油期货多仓规模。

交易商表示，最近几周每当市场面临下滑威胁的时候，投机性交易就帮助继续支撑原油价格。2017年以来两个成交量最大的交易日出现在美国原油自每桶约51美元低点反弹的时候，当时买家大量入场。美国原油自12月初以来就没有跌破过50美元。

虽然净多仓水平是被对冲基金等资金的投机操作所推高，但机构投资者在因油市动荡而离场一段时间后重返市场，也在一定程度上推波助澜。

“看起来，大量‘净多仓’似乎来自被动型机构投资者，他们在缺席市场几年之后，对大宗商品和能源又变得看好起来，”Energy Aspects在研究报告中写到。

根据理柏数据，2月迄今为止，有大约9,000万美元投向能源-大宗商品交易所交易产品(ETP)，而1月时呈现资金净流出。(完)