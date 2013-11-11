明后年石油、铜及黄金将趋势下行--中金

《信报》：特式升市＂脚软＂ 欧洲忧虑稍纾
美股「特式升市」（Trump rally）有泄气迹象，三大指数周二皆急跌逾百分之一，拖累港股「四连升」后断缆，恒指昨天一度挫逾三百点，收市跌幅略为缩窄，惟全日仍下滑二百七十二点，收报二四三二○点。
路透北京11月11日 -中国大型投行--中金公司最新报告指出，过去十年在大宗商品超级周期中顺风顺水的投资者，在明年则需要提高警惕，大宗商品2014-2015年供应面的分化将决定相对收益的关键因素，石油、铜及黄金将趋势下行，但铅锌和铂族金属存在上行机会。
报告指出，未来两年全球经济温和复苏而非大起大落，将使得大宗商品市场投资逻辑重归基本面，而非对市场流动性预期的炒作。
大宗商品2014年最主要的发展趋势将是供应端的分化。一些之前价格较高的品种终于开始受到供给端冲击，以石油、铜和铁矿石为代表，铜和铁矿石的供给增速也将较之前提升。而一些之前价格已跌破边际成本的品种，因边际产能退出其供给端增速开始受到限制，以铅锌和铂族金属为代表。
“明后两年，供应面的分化预计使得石油和铜正式结束牛市超级周期，下行趋势开启；而铅锌和铂族金属则由于供给受限，存在上行机会，...金银、铜和铁矿石是我们最不看好的品种。”报告指出。
对于黄金和白银的价格，因美国货币政策的逐步正常化，同时通胀压力较轻，意味着价格仍将趋势下行。在12个月的基础上，其价格上行的相对排序是铂族金属、除铜外的有色金属、原油、金银、铜和铁矿石 。
报告并强调，2014年矿石供给加速，基本面趋向更多过剩，矿石牛市终结。在中国粗钢产能扩张增速放缓，而需求仍有温和增长下，预期粗钢产能利用率从2014年开始将逐渐回升。而矿石供应端来自澳洲，巴西大量扩产项目达产的冲击，铁矿石基本面将会趋向大量过剩。（完）
(发稿 李文科; 审校)
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